Реклама
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 91.16
eur 98.94
СрочноЗарезали застрявшую в заборе косулю — видео
Все новости
Все новости

В Новосибирской области убили застрявшую в заборе косулю — видео

Нарушитель задержан, ему грозит штраф

206

В заборе у животного застряла лапа

Поделиться

В Чулымском районе Новосибирской области местный житель зарезал застрявшую в заборе косулю. Информация об этом появилась в Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.

Шестернин рассказал, что инцидент произошел в среду, 6 марта. Инспекторы Минприроды получили сообщение о косуле, которая застряла в заборе одного из частных домов в Чулымском районе.

— Косуля сама освободилась, но убежать в лес ей помешал местный житель — преградил долгожданную свободу, эйфорию, скорость смертельным забором. Он ее поймал возле дома и зарезал, — написал Евгений Шестернин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Telegram-канал Евгения Шестернина

Местного жителя инспекторы ведомства доставили в полицию. Ему грозит штраф и уголовная ответственность. При этом лишения свободы за данное преступление не предусмотрено.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, какое наказание грозит задержанному. На момент написания новости ответ не поступил.

В конце января спасли еще одну косулю, которая застряла в заборе. Инцидент произошел в городе Куйбышеве.

По теме

Новосибирская областьЕвгений ШестернинКосуляМВД
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter