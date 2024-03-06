В Новосибирской области убили застрявшую в заборе косулю — видео

В Чулымском районе Новосибирской области местный житель зарезал застрявшую в заборе косулю. Информация об этом появилась в Telegram-канале министр природных ресурсов и экологии региона Евгения Шестернина.
Шестернин рассказал, что инцидент произошел в среду, 6 марта. Инспекторы Минприроды получили сообщение о косуле, которая застряла в заборе одного из частных домов в Чулымском районе.
— Косуля сама освободилась, но убежать в лес ей помешал местный житель — преградил долгожданную свободу, эйфорию, скорость смертельным забором. Он ее поймал возле дома и зарезал, — написал Евгений Шестернин.
Местного жителя инспекторы ведомства доставили в полицию. Ему грозит штраф и уголовная ответственность. При этом лишения свободы за данное преступление не предусмотрено.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, какое наказание грозит задержанному. На момент написания новости ответ не поступил.
В конце января спасли еще одну косулю, которая застряла в заборе. Инцидент произошел в городе Куйбышеве.