В Новосибирской области спасли застрявшую в заборе косулю — после ее вывезли в лес и отпустили на волю

Дикие косули продолжают выходить к людям в Новосибирской области. Так, очередное копытное заметили в городе Куйбышеве. Видео с животным опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» куйбышевская газета «Трудовая жизнь».
Как сообщает издание, косуля застряла в заборе у спортивно-оздоровительного центра в Куйбышеве. На помощь животному пришли спасатели, они вызволили копытное из плена, а затем охотоведы вывезли за город и выпустили на волю в районе деревни Малинино.
В Новосибирской области стадо косуль вышло к проезжей части. Их сняла на видео читательница НГС.