freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 89.52
eur 97.09
Срочно10 крутых кадров с соревнований по снегоход-кроссу
Все новости
Все новости

В Новосибирской области спасли застрявшую в заборе косулю — после ее вывезли в лес и отпустили на волю

Животное обнаружили в городе Куйбышеве

308

Дикие косули продолжают выходить к людям

Поделиться

Дикие косули продолжают выходить к людям в Новосибирской области. Так, очередное копытное заметили в городе Куйбышеве. Видео с животным опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» куйбышевская газета «Трудовая жизнь».

Как сообщает издание, косуля застряла в заборе у спортивно-оздоровительного центра в Куйбышеве. На помощь животному пришли спасатели, они вызволили копытное из плена, а затем охотоведы вывезли за город и выпустили на волю в районе деревни Малинино.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Куйбышевский поисково-спасательный отряд

В Новосибирской области стадо косуль вышло к проезжей части. Их сняла на видео читательница НГС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

КосуляЖивотныеНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter