«Их просто сотни»: косули вышли к новосибирской дороге — видео

В Новосибирской области стадо косуль вышло к проезжей части. Их сняла на видео 25 января читательница НГС.



По словам сибирячки, она заметила животных у дороги примерно в 14:00 часов во время поездки из Карасука. Их сняли на видео на трассе «Новосибирск — Кочки» («Новосибирск — Кочки — Павлодар», — прим.ред.).

