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«Их просто сотни»: косули вышли к новосибирской дороге — видео

Кадры с животными прислала редакции читательница НГС

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Животных заметили 25 января

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В Новосибирской области стадо косуль вышло к проезжей части. Их сняла на видео 25 января читательница НГС.

По словам сибирячки, она заметила животных у дороги примерно в 14:00 часов во время поездки из Карасука. Их сняли на видео на трассе «Новосибирск — Кочки» («Новосибирск — Кочки — Павлодар», — прим.ред.).

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По данным специалистов, сейчас идет естественная миграция копытных.

Видео: читательница НГС

На кадрах можно заметить трех косуль, которые находятся в вблизи дороги. Недалеко от них в снегу стоят еще несколько десятков животных.

— Их просто сотни здесь, — сказала автор видео.

Женщина уточнила, что также видела этих животных ночью. Косули, по ее словам, лежали на дороге.

— Ехала ночью. Посмотрела в телефон, подняла глаза, а их «тьма» на дороге стоит, — рассказала читательница. — Я резко торможу, они лежат на дороге и уходить никуда не собираются. Стою и сигналю, чтобы они уходили. А косули даже не встают.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области НГС сообщили, что сейчас идет естественная миграция копытных.

— Животных можно встретить вблизи лесных массивов, дорог, береговых линий водоемов, также они могут заходить в населенные пункты. Следует соблюдать осторожность на дорогах в местах действия специальных знаков, — сказано в сообщении. — 15 января стартовал зимний маршрутный учет копытных животных.

В январе несколько косуль зашли на территорию села Кыштовка. Животных сняли на видео.

КосулиДикие животныеКарасукНовосибирская областьЖивотные
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