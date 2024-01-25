«Их просто сотни»: косули вышли к новосибирской дороге — видео

В Новосибирской области стадо косуль вышло к проезжей части. Их сняла на видео 25 января читательница НГС.
По словам сибирячки, она заметила животных у дороги примерно в 14:00 часов во время поездки из Карасука. Их сняли на видео на трассе «Новосибирск — Кочки» («Новосибирск — Кочки — Павлодар», — прим.ред.).
На кадрах можно заметить трех косуль, которые находятся в вблизи дороги. Недалеко от них в снегу стоят еще несколько десятков животных.
— Их просто сотни здесь, — сказала автор видео.
Женщина уточнила, что также видела этих животных ночью. Косули, по ее словам, лежали на дороге.
— Ехала ночью. Посмотрела в телефон, подняла глаза, а их «тьма» на дороге стоит, — рассказала читательница. — Я резко торможу, они лежат на дороге и уходить никуда не собираются. Стою и сигналю, чтобы они уходили. А косули даже не встают.
В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области НГС сообщили, что сейчас идет естественная миграция копытных.
— Животных можно встретить вблизи лесных массивов, дорог, береговых линий водоемов, также они могут заходить в населенные пункты. Следует соблюдать осторожность на дорогах в местах действия специальных знаков, — сказано в сообщении. — 15 января стартовал зимний маршрутный учет копытных животных.
В январе несколько косуль зашли на территорию села Кыштовка. Животных сняли на видео.