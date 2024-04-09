«Подай на меня в суд»: ушлые дельцы втираются в доверие к сибирякам и уводят их единственное жильё — наказать их не могут

В 2021 году Алексей познакомился с компанией, которая обещала помочь ему с приватизацией и продажей квартиры. К 2023 году он остался без единственного жилья Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В 2021 году НГС опубликовал историю, напоминающую лихо закрученный детектив: в ней Евгений, приехавший в Новосибирск из Чехии, и его племянница Наталья лишились своего жилья после знакомства с дружелюбными соседями. Эта история так и не переросла в уголовное дело, несмотря на усилия частного детектива, раскрывшего обман. Зато те самые предприимчивые соседи и их родственники вновь дали о себе знать. На этот раз без жилья осталась семья из Бийска и Алексей — дворник из Новосибирска, обратившийся к услугам риелторов (так они себя называли), чтобы продать муниципальную квартиру. Журналист НГС Ксения Лысенко рассказывает, как работает эта запутанная схема, в которой дельцы находят себе подходящих жертв и пользуются их доверчивостью.



Дворник знакомится с «черными риелторами» и теряет квартиру

Алексей Николаев до 2009 года жил в доме на Мичурина, который признали ветхим и снесли. Самого сноса и расселения мужчина не застал — в тот момент отбывал наказание в исправительной колонии, в которую попал из-за приобретения и хранения наркотиков. В 2014 году Алексей освободился, какое-то время жил в ночлежке, а спустя 8 месяцев, наконец, получил ключи от муниципальной квартиры на Новоуральской, в Пашино.



— Пока я пытался устроиться на работу, пока пятое-десятое, у меня вырос долг по коммуналке. Ну и я практически там не жил — так, появлялся временами, — объясняет Алексей.



Долг по платежам за коммунальные услуги вырос, когда в 2016 году мужчина вновь попал за решетку — на этот раз за кражу (ст. 158 ч.3 п. «А»). В 2018 году освободился по УДО, попытался найти работу в Пашине, но ничего не получилось. В результате Алексей устроился дворником в Новосибирске, но небольшая зарплата не позволяла ему справиться с долгом. Да и жить в поселке было неудобно: дома он оказывался к полуночи, а к 5.20 уже нужно было идти на маршрутку в Новосибирск. Тогда он решил продать квартиру, рассчитаться с долгом и купить другое жилье или хотя бы комнату в другом районе Новосибирска. Правда, перед этим квартиру нужно было приватизировать.

Пятиэтажка, в которой Алексей Николаев получил жилье Источник: yandex.ru/maps











Решение проблемы пришло внезапно: Алексей помнит, как шел по улице и увидел на столбе объявление «Помощь в решении вопросов с проблемным жильём». Номер телефона он записал, а позже позвонил по нему. Трубку взял мужчина, представившийся Виктором.



— Встретились, я ему объяснил. Он такой: «Да, помогу». Ну Витя — нормальный такой, хозяйский. Ну, сидевший то есть. Просто по нему видно. Как вам сказать... Рыбак рыбака видит издалека, наверное. Рассказал, что он сам с Алтая, что там где-то сидел. Ну и всё, завертелась карусель, — объясняет Алексей.



Как именно должен происходить процесс приватизации и продажи квартиры, Алексей не знал, а потому, когда Виктор попросил передать ему все документы на жилье, ключи и даже справку о своем освобождении, без сомнений всё это отдал своему «риелтору». С того времени Алексей в квартире на Новоуральской не жил — переехал в небольшую комнату, которую ему выделил работодатель как дворнику.



Вскоре решением его квартирного вопроса занялись и другие люди — знакомые Виктора. Так, к делу подключились Геннадий и Фаина, которые, как пояснил Виктор, теперь будут заниматься приватизацией, продажей и последующим поиском нового жилья для Алексея. В это же время в его квартире появилась незнакомка Мария Смирнова — ее Геннадий и Фаина представили, как съемщицу жилья, и убедили его в том, что деньги за съем можно будет направить на погашение долга. В случае, если у кого-то из соседей возникнут вопросы к Алексею из-за появления в его квартире женщины, Геннадий и Фаина настоятельно порекомендовали называть ее своей сожительницей. Чтобы у того окончательно не было возражений, они заплатили ему 30 тысяч рублей — в ответ тот написал расписку, что получил деньги от Марии. Что еще было в этой расписке, Алексей толком не помнит.

С Геннадием и Фаиной он встречался еще несколько раз, порой они даже выпивали вместе. Кроме того, пара продолжила помогать ему деньгами.



— Когда Фая с Геной приезжали, я смотрю, нормальная такая у них машинка, «Митцубиси», вроде. Тысячи по две мне давали. Потому что я, в натуре, тогда за 14 тысяч работал — это сейчас я больше получаю. Спросил у них: «Потом высчитаете [из суммы за продажу квартиры]?». Они говорят, что без проблем. Потом они хоп — то пропали, то появились. Я пытался выйти на связь с Витей, говорю: «А че это?» Он говорит: «Да вот сейчас всё делается, всё делается».

«Мутка какая-то. Ну я понял, что они жарят меня, то есть обманывают. Говорили еще мне, что вот у тебя то ли квартира проклятая, то ли еще что» Алексей Николаев, лишился муниципальной квартиры

К зиме 2023 года он окончательно убедился, что вся компания «риелторов», взявшихся ему помочь уладить квартирный вопрос, пропала. В феврале прошлого года он отозвал доверенность на имя Фаины у нотариуса, но с Геннадием и его подельницей продолжил общаться, когда те ему звонили. Такие звонки были редкими, а если и случались, то они его убеждали: приватизация случится вот-вот, надо только разобраться с долгами.



Не выдержав, Алексей обратился к другому риелтору — на этот раз он нашел ее не по объявлению на столбе. Риелтор, в свою очередь, обратилась к своему знакомому из детективного агентства «Защитник», поскольку заподозрила неладное. Опасения подтвердились: квартира все-таки была приватизирована, а затем у нее сменился собственник. Так Алексей потерял свое единственное жилье.

Как сработала эта схема

Как объясняет директор детективного агентства «Защитник» Александр (он попросил не указывать его фамилию), нечистые на руку дельцы так и работают — находят людей с проблемным жильем, а дальше под видом продажи получают квартиру в собственность, чтобы затем ее перепродать. Предыдущий собственник же при этом никаких денег не получает. Именно на них Алексею не посчастливилось наткнуться.



— Расследование всех этих обстоятельств в истории с Алексеем Николаевым мы поручили частному детективу Олесе Лоскутовой. Она выяснила, что его квартира была приватизирована и продана на основании отозванной нотариальной доверенности. И совершили это граждане, ранее уже попадавшие в поле зрение правоохранительных органов: некий Геннадий Доротов и Фаина Блажевич, а в качестве покупателя квартиры выступила их знакомая Татьяна Фещенко, — рассказал Александр.



Он предоставил отчет частного детектива: несмотря на отозванную еще в феврале 2023 года нотариальную доверенность, Фаине Блажевич в июле того же года все-таки удалось приватизировать квартиру (ответ мэрии на обращение Алексея с указанием этого факта есть в распоряжении НГС). А 3 августа в Бийском МФЦ был зарегистрирован переход права собственности: новым владельцем стала Татьяна Фещенко.



— После того, как 3 августа 2023 года Росреестр произвел государственную регистрацию права собственности на квартиру по улице Новоуральской на Татьяну Фещенко, участники преступной группы получили возможность пользоваться, владеть и распоряжаться указанной квартирой, причинив Алексею Николаеву ущерб в виде утраты права собственности на квартиру стоимостью примерно 2,5 миллиона рублей. Таким способом вышеуказанные граждане подготовили квартиру для дальнейшей продажи добросовестным покупателям, — говорится в отчете детектива.

Татьяна Фещенко, ее доверенное лицо, покупатель и риелтор пришли в МФЦ для регистрации сделки, но там выяснилось, что на квартире висит задолженность за услуги ЖКХ Источник: Антон Дигаев

Уже в ноябре 2023 года объявление о продаже квартиры появилось на сайте по продаже недвижимости (сейчас уже удалено) — за нее просили 2,3 миллиона рублей. Объявление, как указывала детектив, разместил пользователь под именем «Геннадий» (профиль пользователя также удален).



— Для пресечения продажи квартиры добросовестному приобретателю мы инициировали заключение предварительного договора купли-продажи квартиры и одновременно направили иск в суд о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры. Подставной продавец Татьяна Фещенко и Фаина Блажевич находились на Алтае, но после заключения предварительного договора их удалось выманить в Новосибирск якобы для совершения сделки купли-продажи. Встреча проходила под контролем сотрудников агентства, все видео и аудио были после этого направлены в полицию, — добавляет Александр.



Видео детективы предоставили и редакции НГС: на нем Татьяна Фещенко растерянно смотрит на покупателя, когда риелтор открывает приложение «Платосфера» и показывает 182 тысячи рублей долга по ЖКХ.



— За год физически не могло набежать 180 тысяч. При всем желании. С учетом того, что там стоят счетчики, — говорит Татьяна.



— Но вы покупали до... Долги были на квартире? — спрашивает покупатель.



— Нет!



Обвинение в мошенничестве и пропавшая квартирантка

Сделка так и не состоялась. Татьяна Фещенко сбавила цену в счет уплаты долгов, но на квартиру наложили меры, о которых просил Алексей в иске, направленном в Калининский районный суд. Так появился запрет на любые действия с жильем (фото документа есть в распоряжении НГС).



Татьяна Фещенко в свою очередь подала возражение на иск Алексея (документ также есть в распоряжении редакции). В нем она заявила, что тот заключил договор с Фаиной Блажевич на предоставление услуг приватизации квартиры, продажи и поиска ему нового жилья. Все обязательства по этому договору, как утверждает Татьяна Фещенко, были исполнены («Блажевич приезжала в Новосибирск, они с истцом просматривали комнаты»).

Пострадавший Алексей Источник: предоставлено Алексеем Николаевым











— Что истец не получил по сделке расчет, так как уже передумал продавать квартиру, отозвав доверенность, он слегка привирает. Так как основная работа по приватизации уже была проделана, осталось только заключить договор с администрацией. Так что частичную оплату за квартиру произвели путём оказания услуг по оформлению в собственность жилого помещения, [плюс] судебные издержки, понесённые в ходе судебных разбирательств по приватизации квартиры, — указывает Татьяна Фещенко в своем возражении на иск.



В документе она также обвиняет Алексея Николаева в мошеннических действиях и припоминает ему эпизод с Марией Смирновой — незнакомкой, которую привели Фаина и Геннадий и поселили ее в его квартире.



Дело в том, что из-за вселения женщины Алексей едва не лишился квартиры еще в 2022 году — иск подала администрация Калининского района. Неладное заподозрила бдительная соседка, которая решила выяснить у Марии Смирновой, как та появилась в муниципальной квартире Алексея. Ответ квартиросъемщицы есть в опубликованном решении суда.



— Дверь открыла гражданка, которая представилась Смирновой М., пояснила, что купила указанную квартиру за 1,65 миллиона рублей у Николаева, которого видела один раз при передаче ему задатка в размере 30 тысяч рублей и получении ключей. Смирнова М. также написала объяснения, указав, что она проживает в квартире с 4 января 2022 года, предыдущую квартиру она продавала через риелтора. Был составлен договор о купле-продаже через третье лицо. Она увидела девушку-покупателя первый раз в МФЦ, там был составлен договор о купле-продаже на сумму 1,65 миллиона рублей. Обоюдно были подписаны расписки о передаче денег с покупателя и продавца. Затем она купила квартиру у Николаева, который уехал в неизвестном направлении, — указано в документе.



Легенда о том, что Мария — сожительница Алексея, в суде не прошла. Алексея спросили о дне рождения Марии, о том, есть ли у нее дети, и какие вещи она перевезла к нему в жилье, но на все эти вопросы он не смог дать ответа.



Сама Мария на заседание не пришла, но соседка пересказала то, что слышала от женщины.

«Смирнова М. рассказывала, что в доме, где она ранее проживала, многих жильцов обманули «черные риелторы» и ее тоже, похоже» из решения Калининского районного суда

— Также пояснила, что ей не было известно, что квартира является муниципальной, — вспомнила женщина в суде.



Она называла Марию «неадекватной» и объяснила, что на нее жаловались жильцы дома, поскольку та «гуляла с собакой через окно». В решении есть уточнение, что Мария инвалид второй группы, у нее ограничение способности к трудовой деятельности.



Суд решил выселить Марию Смирнову из квартиры на Новоуральской, а вот в части требований признать Алексея утратившим право пользования жилым помещением (поскольку администрация полагала, что он действительно мог продать муниципальное жилье другому человеку) — отказал.



Как говорит Александр, детективам не удалось установить местонахождение Марии.



Судимости и однотипные схемы

Люди, с которыми Алексей познакомился по объявлению, ранее уже были судимы и даже попадали в публикации НГС.



Мужчина, с которым по объявлению связался Алексей, как выяснила частный детектив, — Виктор Хорев. И он действительно какое-то время назад был деловым партнером Фаины Блажевич. По данным «Контур.Фокуса», их компания «Строй Сервис» была зарегистрирована в 2009 году в Бийске и специализировалась на строительстве жилых и нежилых зданий. Фаина Блажевич выступала генеральным директором вплоть до 2013 года, пока ее в этой должности не сменил Хорев Виктор Викторович (второй учредитель этой компании — Доротов Геннадий Борисович). К настоящему моменту компания уже ликвидирована.



В 2016 году Виктор Хорев получил условный срок за хищение автомобиля (ст. 159 ч.2). В приговоре Бийского городского суда говорится, что он договорился со своей знакомой — владелицей авто — на ремонт. Но, получив ключи, Виктор Хорев машину похитил. И это не первая его судимость по этой статье: сроки он получал в 2008 и 2011 годах (дважды) и почти всегда выходил по УДО.

О Геннадии Доротове, Фаине Блажевич и Викторе Хореве мы рассказывали в 2021 году, когда и произошли явно сомнительные сделки с квартирами их пьющих знакомых — Евгения и его родственницы Натальи. Вначале жилья лишился Евгений, приехавший из Чехии, а затем квартиру потеряла племянница Наталья, проживавшая вместе с мужем в маленькой студии на Федора Горячева.



Наталья тогда рассказывала НГС, что хотела помочь Виктору — новому знакомому, с которым они порой выпивали и который помогал ей деньгами. Виктор делился с ней проблемами: его партнер по бизнесу Фаина Блажевич якобы обманула его, поэтому он хочет отомстить ей и оформить фиктивную сделку по продаже квартиры. Именно здесь и нужна была Наталья, а точнее ее студия на Федора Горячева. Виктор обещал ей, что без жилья та не останется, а потому женщина согласилась на эту самую сделку — покупателем выступала Фаина Блажевич. Наталья рассказывала, что у нее были долги по коммунальным платежам, так что она была уверена, что сделка не пройдет. Но сделка в МФЦ, куда приехала Наталья, удивительным образом все же прошла. О том, что у ее студии теперь другие собственники, ей сообщил частный детектив, который и предложил ей попытаться оспорить сделку. Но Наталья делать этого не стала.



Как рассказал знакомый Натальи и Андрея уже после публикации НГС, пару вывезли в Бийск, в частный дом (аналогичным образом поступили ранее с Евгением), где те продолжили выпивать. Он предположил, что это могли сделать Виктор и Фаина. Через некоторое время паре удалось убежать оттуда, оба приехали в Новосибирск. Наталья в Новосибирске, со слов знакомого семьи, куда-то исчезла, а Андрей заболел — его удалось пристроить в центр социального обслуживания граждан. Никаких документов у него при себе не было, а в их с Натальей маленькую студию заехали новые собственники. Дальнейшую судьбу Натальи и Андрея отследить не удалось — знакомый, рассказавший об их злоключениях в Бийске, два года назад скончался.

Имя Виктора Хорева также упоминается в нескольких гражданских делах, которые рассматривал Бийский городской суд. Два дела связаны с возвращением заёма (суд встал на сторону истца и обязал Хорева уплатить долг), еще один иск подала владелица муниципальной квартиры. Ее история напоминает ситуацию, которая сейчас происходит с Алексеем Николаевым: женщина обратилась к Виктору Хореву за помощью в приватизации и дальнейшей продаже жилья, чтобы затем прибрести квартиру поменьше. Виктор же, с ее слов, квартиру приватизировал, а затем продал ее втайне от нее, воспользовавшись доверенностью, которую она на него оформила. О том, что у квартиры сменился собственник, женщина узнала через несколько лет и обратилась в суд, но к тому моменту срок исковой давности уже истек. В опубликованном решении говорится, что бывшая собственница муниципальной квартиры обращалась в полицию, но ей отказывали в возбуждении дела, так как не находили состава преступления в действиях Виктора Хорева.



Партнер Хорева Геннадий Доротов в январе 2024 года приговором Центрального районного суда Новосибирска получил 3 года и 6 месяцев условно за мошенничество при получении материнского капитала (ст. 159 ч.4 УК РФ). Геннадий Доротов состоял в организованной преступной группе, где занимался подбором подходящей под маткапитал недвижимости, получал доверенности от тех, кто может распоряжаться маткапиталом, а также сопровождал их в различные учреждения, в том числе государственные.

Некоторые сделки стали возможными из-за доверенности, которую по незнанию или невнимательности выдавали собственники Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В приговоре указано, что Геннадий Доротов ранее не был судим, но это не так. В марте 2023 года Центральный районный суд Барнаула приговорил его к такому же сроку за аналогичные преступления (а также обязал возместить пенсионному фонду более 1,1 миллиона рублей) — Геннадий Доротов находил в Сети женщин, желающих приобрести жилье на маткапитал, а затем с помощью подставных лиц и нотариальных доверенностей все деньги присваивал себе. В приговоре фигурируют три эпизода.



Директор детективного агентства Александр предполагает, что, когда дело Доротова поступило в Центральный районный суд Новосибирска, в Барнауле ему еще не огласили приговор. Иначе речь бы шла о рецидиве, а значит последнее наказание было бы жестче.



Фаина Блажевич тоже фигурирует в нескольких гражданских делах, связанных со сделками с квартирами. В 2020 году Бийский городской суд рассмотрел иск жительницы Бийска, которая в 2013 году взяла заём в МФО под залог квартиры. Владелец МФО потребовал составить на его имя доверенность, чтобы он мог распоряжаться ее квартирой, если та не погасит долг в оговоренный срок. Женщина погасила долг в нужные сроки, но доверенность не отозвала. Спустя несколько лет она узнала, что у ее квартиры уже сменилось шесть собственников, а теперь ее недвижимость принадлежит Фаине Блажевич. Как говорила бийчанка на суде, по вопросу продажи ее квартиры к ней никто не обращался и недвижимость никто из покупателей не осматривал. Суд встал на ее сторону и признал незаконными все сделки.



У Фаины Блажевич есть множество задолженностей в трех регионах Сибири: в Республике Алтай, Новосибирской области и Алтайском крае. В последнем регионе ее долг самый большой: более 150 тысяч рублей за коммунальные услуги, газ, тепло и жилплощадь.



«Мы все по-честному сделали»

Без жилья и средств маткапитала осталась и семья Ларисы Осиповой из Алтайского края: 580 тысяч рублей были списаны с сертификата ее 19-летней дочери в счет покупки комнаты в общежитии. А купить эту комнату, рассказала женщина, предложила дружелюбная соседка — Татьяна Фещенко.



— Она сама нам предложила, спросила: «У тебя дочь будет покупать?» Говорит, что у нее есть комната в общаге. Ну а мы сами с мужем, когда начинали жить вместе, жили в общаге, и ничего. Ну а что делать? За эти деньги она ничего больше не купит. Хоть эти 13 квадратов, но они будут ее, с нашими-то ценами. Я даже не подумала [плохого], потому что Фещенко я давно знаю. Предварительно я съездила, посмотрела комнату. Вышла женщина, которая сказала, что она квартирантка. Ну квартирантка — и слава богу. Думаю, никаких проблем не будет. Получили документы, решили дать ей время [выселиться]. Приехали через месяц, а там эта же самая квартирантка, но она мне уже говорит, что мы тут вообще родственники и ничего не знаем, и нас оттуда послали. Там был прописан бывший собственник, который еще в 20-м году ее продал, — описывает ситуацию Лариса Осипова.



Тот самый собственник, владевший комнатой до 2020 года, по ее словам, «буховатого вида» мужчина. Затем комната сменила несколько владельцев, в том числе Геннадия Доротова, пока не оказалась в собственности Татьяны Фещенко — ее она купила у Фаины Блажевич (та действовала по доверенности).



После того, как дочь Ларисы с годовалым сыном не смогли вселиться в комнату, они решили обратиться в суд. Как подчеркивает женщина, с их стороны все было сделано по закону: выделены доли, оформлена прописка, переоформлены лицевые счета.

«А тут выясняется, что три года назад собственник не продавал свое жилье!» Лариса Осипова, мать пострадавшей

Иск Осиповых дошел до Бийского городского суда летом 2023 года, встречный иск подал тот самый первый собственник. Он утверждал, что у него не было намерений продавать единственное жилье, и давил на то, что никаких документов с Геннадием Доротовым не подписывал. Почерковедческая экспертиза это подтвердила. Собственник спорной комнаты также обратился в следственное управление МВД с заявлением о мошенничестве. Из текста решения следует, что он был признан потерпевшим, виновных лиц не удалось установить.



Окончательно Бийский городской суд решил отказать Осиповым полностью, а вот встречный иск собственника удовлетворить частично, то есть признать за ним право собственности (фото документа есть в распоряжении НГС).

Общежитие, где планировала приобрести комнату дочь Ларисы Источник: yandex.ru/maps











После суда Лариса пыталась поговорить с Татьяной Фещенко, но та, с ее слов, «делала большие глаза», винила во всем Геннадия Доротова и сетовала на то, что Осипова не стала обращаться к профессиональным юристам и адвокатам во время суда.



— В смысле я должна была нанимать адвоката? Мы все по-честному сделали! Мы эти два месяца платили за отопление, за воду по лицевым счетам. Свет только не смогли переоформить. И еще кого-то нанимать! Мы отдали за три обращения — в пенсионный, в опеку и в прокуратуру — 15 тысяч. Для моей дочери это весомые деньги, потому что она живет одна с ребенком на пособия на съемном жилье. Своего жилья нет, ее просто обманули! Это как? Нам дают господдержку и такие вот аферисты орудуют? Просто наживаются! — считает Лариса.



Семья старается помогать дочери, но и сама сейчас испытывает сложности с деньгами: они платят ипотеку, а также воспитывают двух малолетних детей. У Ларисы в голове не укладывается, как в этой сомнительной схеме могла оказаться Татьяна Фещенко — ее давняя знакомая, которой семья Осиповых помогала, когда та несколько лет назад осталась без средств.



Осиповы решили обратиться в полицию, а затем и в прокуратуру. Когда их опрашивали сотрудники МВД, неофициально, со слов Ларисы, ей сказали, что они ничего не добьются, а документы о выделении долей на несовершеннолетнего и договор купли-продажи назвали «филькиной грамотой».



В декабре 2023 года на жалобу дочери Ларисы (фото есть в распоряжении НГС) ответила прокуратура: постановление о приостановлении предварительного следствия было отменено как незаконное, а начальнику СУ МУ МВД «Бийское» внесено требование об устранении нарушений (речь идет о том, что следователь не выделил материалы о совершении в отношении дочери Ларисы мошеннических действий). На этом взаимодействие семьи Осиповых с органами закончилось, больше следователи с ними не связывались.



Таинственная соседка

Соседка Ларисы, Татьяна Фещенко, продолжает при встрече здороваться с семьей, а на все вопросы о сомнительной сделке, по словам женщины, разводит руками. В профиле Татьяны «ВКонтакте» стоит статус: «Помогу продать или купить вашу недвижимость. дам денег под залог. работаю с мат кап и всеми сертификатоми» (орфография сохранена). Она вообще активно ведет свои соцсети: публиковала фото со своей свадьбы, делала репосты из групп, посвященных помощи уязвимым и бездомным людям, размещала музыкальные ролики, сделанные осужденными в колонии.



У Татьяны Фещенко тоже есть долги за коммунальные услуги в Алтайском крае. Ее имя, как и имя Фаины Блажевич, значится в трех гражданских делах. Решение опубликовано лишь по одному делу: иск подавала Татьяна Фещенко, требовавшая выселить людей из квартиры, которую она купила.

Ответчиком проходила пожилая женщина, настаивавшая на том, что была введена в заблуждение. С ее слов, квартиру она собиралась завещать своему пьющему сыну и регистрировать на него переход права собственности не планировала, но собственником в итоге стал ее сын. В суде женщина говорила, что, вероятно, подписала договор купли-продажи по незнанию вместе с кипой документов по замене окон — в то время она делала ремонт. Затем сын перепродал квартиру другой женщине, у той квартира в собственности задержалась на один день, после собственником стала Татьяна Фещенко.



Бийский городской суд в итоге встал на сторону Фещенко и постановил выселить пенсионерку и сына без предоставления им другого жилого помещения.



Что говорят участники этих сомнительных сделок

По словам людей, знакомых с ситуаций, Доротов и Блажевич — семейная пара. Они живут в большом особняке в Бийске, где «мебель чуть ли не из золота». Телефон Геннадия Доротова НГС не удалось найти, а Фаина Блажевич на звонок не ответила.



Известный корреспонденту номер телефона Виктора Хорева оказался недоступен. Зато рассказать о ситуации согласилась Татьяна Фещенко. Она объяснила, что иск Алексея Николаева считает оскорбительным. Себя она называет общественницей, которая работает с различными организациями, помогающими людям с ВИЧ и гепатитом.

— Алексея Николаева я не видела ни разу. Но перед этим я съездила, посмотрела [квартиру], как бы меня вполне все устроило. Контактировала с Фаиной Михайловной (Блажевич), она написала расписку, что получила 2 миллиона от меня. Я эту расписку адвокату своему отдала, в суд, чтобы суду предоставили, что я не с улицы пришла, что я за квартиру рассчиталась, а то там в исковом просто написано, что якобы я за вознаграждение поставила эту квартиру на себя. Я сегодня съездила в МФЦ, заказала [документы] за 5 лет. Я давно занимаюсь недвижимостью: покупаю что-то подешевле, продаю подороже. Я заказала, что с 18-го года этим занимаюсь, чтобы суд видел, что я на самом деле что-то покупаю и у меня есть финансовая возможность, — говорит она.

По ее словам, расчет производился наличными с Фаиной Блажевич. При этом она не согласна с тем, что именно Фаина Блажевич могла со своей стороны допустить что-то неправомерное.

Татьяна Фещенко говорит, что занимается покупкой и продажей недвижимости уже много лет. По ее словам, проблемные квартиры, из-за которых потом приходится обращаться в суд, в ее практике встречались редко Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











— Я просто ее знаю, когда она приватизировала квартиру, она оплатила все долги за квартиру. Она оплатила, простите, 280 тысяч рублей! То есть она оплатила долги, она нанимала адвоката, она оплатила все суды, чтобы ее приватизировать, и как бы она готова Николаеву, как они договаривались, купить комнату. А он сейчас говорит, что нет, что за то, что ты оплатила, тебе ничего отдавать не буду, ты мне квартиру верни, — сказала Татьяна Фещенко. — Когда я покупала квартиру, долгов не было. Ну там вылезло потом что-то... У вас в Новосибирске есть сайт какой-то. Ну какие могут быть долги? Я проехала [по ведомствам], мне сказали, что долгов нету. Не было ни арестов никаких, ни долгов — прежде чем ее купить, естественно, я все узнала.



Она говорит, что ждет окончания суда и будет «бороться до последнего», так как считает жилье на Новоуральской в Пашине своей квартирой, на которую она потатила «кровно заработанные деньги». Этого же упорства, по ее мнению, не хватило Ларисе Осиповой, которая не стала добиваться в судах обжалования решения.

— Мы с Ларисой, которая это все затеяла, живем вот окна в окна. Вот я сейчас сижу у себя в кресле и смотрю на ее крылечко в окошко. Я ей предлагала, еще когда был суд, говорила: «Давай наймем адвоката». Даже не знаю, почему она прям сделала все, чтобы проиграть дело. Даже прокурор повернулся и сказал Ларисе: «Давайте хотя бы адвоката наймите, сложный процесс, надо писать ходатайство». И все, нам не надо ничего. Я ей предлагала: «Ты подай на меня в суд, я, соответственно, подам на другого человека в суд». Но она не хочет. Она единственное, что всем в суде сказала, что полиция вся продажная, судьи все продажные, и что все маргиналы. То есть она устроила там концерт. Но она вообще сама по себе очень скандальная женщина, — замечает Татьяна Фещенко.

В разговоре она также намекнула, что у Ларисы Осиповой мог быть свой корыстный умысел в этой сделке, связанный с обналичиванием сертификата. При этом Татьяна Фещенко подтвердила, что деньги по маткапиталу дочери Ларисы Осиповой получила она как продавец.

На вопрос, как часто она взаимодействует с Фаиной Блажевич и Геннадием Доротовым, Татьяна Фещенко сообщила, что знает Блажевич около 10 лет по различным НКО, которые помогают ВИЧ-положительным. Она также в курсе двух сроков Геннадия Доротова, которые он получил за мошенничество с маткапиталами.

— Ну я могу вам сказать, что она (Фаина Блажевич) — цыганка, но она порядочная. Есть люди, независимо от национальности, порядочные, а есть нет. Доротова тоже знаю, но не понимаю какое отношение ко всему этому имеет...То есть я не знаю, конечно, что там было до меня, как они там с этим Алексеем (Николаевым) познакомились. Я не знаю, я вообще не в курсе была, просто так получилось, что я продала на Мартьянова, 39 (квартира, которую покупала дочь Ларисы Осиповой за маткапитал. — Прим.ред.), и у меня появились деньги. Я понимаю, что их надо куда-то вложить, иначе они испарятся.

И все, она (Фаина Блажевич) говорит: «У меня есть хата в Новосибирске, ну давай, мы съездим, посмотрим». Татьяна Фещенко, одна из участниц сделок с жильем

— Я узнала все про долги, встретились с местным риелтором, поговорили. Ну и тут как бы дети мои расходились, я думаю, что туда отправлю дочь. Я вообще удивилась, что сюда приплели Доротова. К этой сделке вообще отношения никакого Доротов не имеет. Ну, по крайней мере, с моей стороны. Ну, я очень жду суд. Я слежу за этим,— добавила она.



Лариса Осипова пытается помогать деньгами дочери. Они живут в маленьком доме, но все равно предлагали дочери с ребенком переехать к ним, но девушка сказала, что попытается жить самосоятельно. Семью Ларисы обеспечивает только муж — сама женщина получила травму спины и не работает. Она говорит, что не верит в наказание для всех участников сделок, и подозревает, что у них «все схвачено», а помогать может цыганская диаспора.



— Потерпевших у нас в городе очень много. Вот у нас тут парень ходит, детдомовский. Он бомж, спит на трубах, зимой даже обморозился. Но ему там что-то полагается от государства (речь идет о предоставлении жилья. — Прим.ред.). Так вот, наверняка он следующий. Обманут, кинут так же, и никто ничего не сделает, — предполагает она.



Алексей Николаев обратился в полицию, оттуда его заявление с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело перенаправили в Бийск. Он продолжает работать дворником. У него административный надзор до 2026 года, и он опасается, что ситуация с квартирой может отразиться на нем.



— Просто я не хочу опять сидеть. Даже по 111-й [статье], за избиение. Это мне, как минимум, лет 8 дадут, не меньше. А мне 46. Куда мне? Кому я нужен-то? — говорит он.

Редакция НГС просит считать этот материал официальным обращением в Следственный комитет России с просьбой расследовать упомянутые случаи продажи жилья в Новосибирске и Бийске.

В начале года в Аргентине задержали бывшую управляющую ООО «Жилфонд Барнаул» Людмилу Авдюхину. Женщину около года разыскивал Интерпол по подозрению в хищении средств клиентов и самого агентства недвижимости. Весной ее экстрадировали.

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