В Аргентине арестовали риелтора барнаульского «Жилфонда» по подозрению в хищении 2 миллионов долларов

— В Барнауле произошел инцидент: директор ООО «Жилфонд Барнаул» похитила деньги клиентов и сбежала. ООО «Жилфонд Барнаул» в настоящее время активно сотрудничает со следствием. Вопросы со всеми пострадавшими клиентами будут решены в ближайшее время. Общество не отказывается от своих обязательств, — говорил Чернокульский в декабре 2022 года.



Ранее НГС писал о новосибирце, который «кинул» покупателей квартир на 1,3 миллиона рублей. Суд начал рассматривать уголовное дело.

