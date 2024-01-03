В Аргентине арестовали риелтора барнаульского «Жилфонда» по подозрению в хищении 2 миллионов долларов

В Аргентине 2 января задержали экс-управляющую ООО «Жилфонд Барнаул» Людмилу Авдюхину. Женщина около года находилась в международном розыске по подозрению в хищении средств клиентов и самого агентства недвижимости. О задержании сообщила местная газета «Нация» (La Nation).
— Подозреваемая гражданка России была арестована сегодня в 16:30 сотрудниками Федерального следственного отдела по делам беглецов и экстрадиций отдела Интерпола в Сан-Хосе-де-Каласанс в Кабальито. Теперь она будет подвергнута суду об экстрадиции, — сообщила «Нация» 2 января.
Издание уточняет, что Авдюхина прибыла в Аргентину около года назад, ее семья меняла место жительства каждые 60 дней. По данным «Нации», общая сумма присвоенных женщиной средств в России эквивалентна двум миллионам долларов.
В Барнауле Авдюхина ранее управляла ООО «Жилфонд Барнаул», которое работало под брендом новосибирского агентства «Жилфонд» по лицензионному соглашению. Ранее управляющий ООО «Жилфонд» Александр Чернокульский подтверждал эту связь НГС.
— В Барнауле произошел инцидент: директор ООО «Жилфонд Барнаул» похитила деньги клиентов и сбежала. ООО «Жилфонд Барнаул» в настоящее время активно сотрудничает со следствием. Вопросы со всеми пострадавшими клиентами будут решены в ближайшее время. Общество не отказывается от своих обязательств, — говорил Чернокульский в декабре 2022 года.
Ранее НГС писал о новосибирце, который «кинул» покупателей квартир на 1,3 миллиона рублей. Суд начал рассматривать уголовное дело.