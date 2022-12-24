«Похитила деньги клиентов и сбежала»: в Барнауле разыскивают сотрудницу местного «Жилфонда»

В Барнауле ищут сотрудницу местного агентства «Жилфонд», которую подозревают в похищении денег у клиентов. Эта компания работает в Алтайском крае под товарным знаком новосибирского «Жилфонда» по лицензионному соглашению.
— В Барнауле произошел инцидент — директор ООО «Жилфонд Барнаул» похитила деньги клиентов и сбежала. ООО «Жилфонд Барнаул» в настоящее время активно сотрудничает со следствием. Вопросы со всеми пострадавшими клиентами будут решены в ближайшее время. Общество не отказывается от своих обязательств, — сообщил НГС управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Жилфонд Барнаул» зарегистрирована в Москве. Управляющий — Людмила Авдюхина. В 2021 году выручка составила 122,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,2 миллиона рублей.
Сумма ущерба на данный момент неизвестна. Проводятся следственные действия.
НГС не удалось связаться с пресс-службой ГУ МВД России по Алтайскому краю и подтвердить эту информацию. Но, как сообщает сайт Amic со ссылкой на ведомство, в отдел полиции по Индустриальному району Барнаула поступило три заявления. По результатам проверки будет принято решение в возбуждении уголовного дело или отказе в этом.
Ранее НГС писал о новосибирце, который «кинул» покупателей квартир на 1,3 миллиона рублей. Суд начал рассматривать уголовное дело.