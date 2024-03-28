С причинением тяжких последствий. Суд в Москве арестовал новосибирского генерал-полковника ФТС Ягодкину

Суд в Москве отправил под арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину, сообщили MSK1.RU в Басманном суде. По данным источников РБК и «Интерфакса», генерал-полковника родом из Новосибирска задержали после совещания ФТС в ее собственном кабинете.
— Суд постановил: избрать в отношении Ягодкиной Е. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказали в инстанции.
Согласно картотеке суда, влиятельной таможеннице вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Как пишет АГН «Москва», таможенницу обвиняют в махинациях с акцизными марками в интересах двух компаний, которые занимались реализацией контрафактного алкоголя. Это повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 миллиард 228 миллионов рублей. Вину замглавы таможенной службы не признала.
— За 27 лет службы я действовала в рамках закона РФ, — сказала она в ходе заседания, попросив определить мерой пресечения подписку о невыезде.
По информации с сайта ФТС России, таможенница родилась в Новосибирске, где окончила государственный аграрный университет. Свой карьерный путь она начала с инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни в 1997 году.
С августа 2011 года занимала должность первого заместителя главы Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, с января 2018 года — возглавила данное управление.
О задержании Ягодкиной стало известно во вторник, 26 марта. По предварительной информации, ее проверяли на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин.
Елена Ягодкина является одной из ключевых фигур российской таможни, всего у врио главы ФТС Руслана Давыдова пять заместителей, включая Ягодкину. Стала третьей женщиной в истории российских силовых структур, дослужившейся до звания генерал-полковника. 20 августа этого года ей исполнится 49 лет.
По данным РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год. В это время Елена Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.
В должности первого замначальника главка федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС в 2017 году она за год заработала более 17 миллионов рублей, следует из ее доходных деклараций.
Согласно информации сайта ФТС России, Ягодкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее НГС писал о том, что 20 марта в Новосибирске задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева. Он тоже стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.