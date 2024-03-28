С причинением тяжких последствий. Суд в Москве арестовал новосибирского генерал-полковника ФТС Ягодкину

Женщина просила отпустить ее под подписку о невыезде Источник: ФТС России / YouTube











Суд в Москве отправил под арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину, сообщили MSK1.RU в Басманном суде. По данным источников РБК и «Интерфакса», генерал-полковника родом из Новосибирска задержали после совещания ФТС в ее собственном кабинете.

— Суд постановил: избрать в отношении Ягодкиной Е. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказали в инстанции.

Согласно картотеке суда, влиятельной таможеннице вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Как пишет АГН «Москва», таможенницу обвиняют в махинациях с акцизными марками в интересах двух компаний, которые занимались реализацией контрафактного алкоголя. Это повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 миллиард 228 миллионов рублей. Вину замглавы таможенной службы не признала.

— За 27 лет службы я действовала в рамках закона РФ, — сказала она в ходе заседания, попросив определить мерой пресечения подписку о невыезде.

По информации с сайта ФТС России, таможенница родилась в Новосибирске, где окончила государственный аграрный университет. Свой карьерный путь она начала с инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни в 1997 году.



С августа 2011 года занимала должность первого заместителя главы Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, с января 2018 года — возглавила данное управление.



О задержании Ягодкиной стало известно во вторник, 26 марта. По предварительной информации, ее проверяли на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин.



Елена Ягодкина является одной из ключевых фигур российской таможни, всего у врио главы ФТС Руслана Давыдова пять заместителей, включая Ягодкину. Стала третьей женщиной в истории российских силовых структур, дослужившейся до звания генерал-полковника. 20 августа этого года ей исполнится 49 лет.

По данным РБК, дело касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год. В это время Елена Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС.



В должности первого замначальника главка федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС в 2017 году она за год заработала более 17 миллионов рублей, следует из ее доходных деклараций.



Согласно информации сайта ФТС России, Ягодкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

