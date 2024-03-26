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Криминал Жительницу Новосибирска приговорили к году условно за реабилитацию нацизма

Жительницу Новосибирска приговорили к году условно за реабилитацию нацизма

Она оставила оскорбительный пост в соцсетях к 9 Мая

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Также суд запретил ей быть администратором сайтов

В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице за реабилитацию нацизма. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, сибирячка оставила оскорбительный пост в соцсетях к 9 Мая.

— Женщина, являясь администратором сообщества в одной из социальных сетей, разместила на его странице, доступной для неограниченного круга лиц, сведения, унижающие значение победы в ВОВ, — пояснили в ведомстве.

По ч. 4 ст. 354.1 УК «Распространение неуважительных сведений о днях воинской славы России» сибирячку приговорили к году условно. Также ей запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы на один год.

Ранее новосибирский электрик получил наказание за реабилитацию нацизма. Мужчина выкладывал свои размышления в соцсетях.

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Реабилитация нацизма Суд СК Новосибирск
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