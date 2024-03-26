Жительницу Новосибирска приговорили к году условно за реабилитацию нацизма

Также суд запретил ей быть администратором сайтов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице за реабилитацию нацизма. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, сибирячка оставила оскорбительный пост в соцсетях к 9 Мая.



— Женщина, являясь администратором сообщества в одной из социальных сетей, разместила на его странице, доступной для неограниченного круга лиц, сведения, унижающие значение победы в ВОВ, — пояснили в ведомстве.



По ч. 4 ст. 354.1 УК «Распространение неуважительных сведений о днях воинской славы России» сибирячку приговорили к году условно. Также ей запретили администрировать сайты, форумы, чаты и группы на один год.

