Сибиряков обвинили в убийстве 32-летней давности — они напали на попутчиков в поезде Новосибирск-Чита

Двум жителям Иркутской области предъявили обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. По данным следствия, фигуранты нанесли ножевые ранения попутчикам в поезде Новосибирске-Чита и сбросили их из вагона.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России. Инцидент произошел 32 года назад, в 1992 году.

По данным следствия, в сентябре 1992 года в органы внутренних дел поступили данные об обнаружении тел двух мужчин, а также еще одного мужчины с ножевыми ранениями. Их нашли на Восточно-Сибирской железной дороге.

Было возбуждено уголовное дело, но установить причастных к преступлению лиц не удалось, предварительное следствие приостановили. В 2024 году специалисты получили дополнительную информацию о возможной причастности к произошедшему двух ранее судимых жителей Иркутска.

— Производство по уголовному делу следователем СК было возобновлено. Впоследствии в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные свидетели событий тех лет, которые допрошены по обстоятельствам преступления, — объяснили в ведомстве.

Следователи установили, что в сентябре 1992 года трое фигурантов следовали с тремя попутчиками в купе пассажирского поезда сообщением «Новосибирск — Чита». Во время распития спиртного они узнали, что у тех имеются деньги и дорогостоящее имущество.

— Желая завладеть личными вещами потерпевших, фигуранты нанесли ножевые ранения попутчикам. При этом, пытаясь скрыть следы причастности к совершению преступлений, они сбросили потерпевших из находившегося в движении вагона поезда, — сообщили в ведомстве.

В результате от полученных повреждений двое попутчиков скончались, третьего своевременно нашли, ему оказали медпомощь. Фигурантов задержали в Иркутске, им предъявили обвинение по пп. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР и ст. 15 и п. «а» ст. 102 УК РСФСР.

— Следователи и сотрудники отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, — сказано в сообщении.

Летом прошлого года в Алтайском крае мужчина признался в убийстве 17-летней девушки в 1989 году. По данным телеграм-каналов, он совершал другие преступления в 2000 году.

