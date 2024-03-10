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«Избил и вымогал деньги»: Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за нападения на школьника

Инцидент попал на видео

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Школьник пытался защититься

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Глава СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за драки в школе — в соцсетях появилось видео, как один из учеников бьет другого. Школьник пытается защищаться, но обидчик оказывается сильнее.

— Распространялась информация о том, что в Новосибирске ученик одной из школ избил другого, после чего вымогал у него денежные средства. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ЧП Инцидент Новосибирск

Информация об избиении появилась в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск». Как сообщается в паблике, инцидент произошел в школе в Юго-Западном жилмассиве.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о нем.

Ранее в частном секторе Кировского района Новосибирска компания подростков избила школьника и обрезала ему волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.

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