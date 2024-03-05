Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца потребовали отправить за колючую проволоку — там его ждет бывший начальник

Гособвинитель запросил пять лет колонии экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу, сообщил корреспонденту НГС источник. Он добавил, что для Александры Авериной потребовали пять лет условно. Она бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области.
Дело рассматривается в Центральном районном суде.
Дениса Ференца судят по ч. 3 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования с использованием своего служебного положения» и ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий.
Александру Аверину обвиняют по ч. 5 ст. 33 ч.2 статьи 307 УК РФ «Пособничестве в даче заведомо ложных показаниях» и ч.5 ст.33 ч.3 ст. 306 УК РФ «Пособничестве в заведомо ложном доносе».
Оба обвиняемых, по версии следствия, участвовали в фальсификации уголовного дела в отношении предпринимательницы Натальи Васильевой якобы в интересах Олега Ярового, который получил срок за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Считается, что предприниматель, которому Васильева задолжала крупную сумму, таким образом пытался быстрее получить свои деньги. Ярового, который заключил сделку со следствием, судили отдельно. Предполагается, что приговор Авериной и Ференцу огласят в ближайшее время.
О задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца стало известно утром 23 ноября 2020 года. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016 по 2020 год.
Ранее в Барнауле осудили бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. За получение взяток его приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 5,7 млн рублей. В обвинении говорится, что экс-прокурор на протяжении нескольких лет получал взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) все от того же Олега Ярового — всего на сумму более 11 миллионов рублей.
Также сейчас идет суд над бывшим зампрокурора области Любовь Кузьменок. Ее дело также связано с Яровым.