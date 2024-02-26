Многодетную мать обвинили в истязании дочери в Сибири — девочка рассказала о побоях в школе

В Республике Алтай вынесли приговор по уголовному делу местной жительницы. Ее обвинили в истязании дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Следствие и суд установили, что инцидент произошел в Горно-Алтайске. В период с марта по май прошлого года 35-летняя многодетная мать истязала 13-летнюю девочку в доме, используя малозначительные поводы. Сибирячка, по данным ведомства, систематически наносила побои ребенку руками и ремнем, а также хватала за волосы.
— Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась мать, имела неудовлетворительную успеваемость в школе, — объяснили в ведомстве. — Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери связано с жестоким обращением с ребенком, применением недопустимых методов воспитания, причиняющих вред нравственному и физическому развитию малолетнего, а именно в неоднократном нанесении побоев.
Выяснилось, что девочка рассказала в школе классному руководителю о действиях матери, систематических побоях. Работники образовательной организации сообщили об этом правоохранителям.
Сибирячку признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.