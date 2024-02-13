Наносил побои: названы подробности истязания 10-летней девочки в Новосибирской области

В Новосибирской области возбудили дело в отношении мужчины, которого обвинили в истязании 10-летней падчерицы. Подробности происшествия сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Как уточнили в ведомстве, обвиняемым стал 45-летний житель Здвинского района. Уголовное дело расследует Барабинский межрайонный следственный отдел.
— По версии следствия, в период с июня по декабрь 2023 года мужчина, воспитывающий 10-летнюю падчерицу, систематически причинял ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев, — сообщили в ведомстве.
Сибиряка обвинили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, а также ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
О происшествии стало известно 13 февраля. Мужчина истязал 10-летнюю девочку утюгом, данные об этом НГС подтвердила уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко. Выяснилось, что с девочкой работали психологи.
В начале февраля в Республике Алтай следователи направили в суд уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в издевательствах над 13-летней дочерью.