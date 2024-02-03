«Била руками и проводом зарядного устройства»: сибирячка пойдет под суд за истязание 13-летней дочери

В Республике Алтай следователи направили в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы, которую обвиняют в издевательствах над родной 13-летней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.
По данным следствия, с ноября 2022 по сентябрь 2023 года женщина периодически избивала родную дочь.
— Систематически наносила побои своему малолетнему ребенку. Била руками, проводом зарядного устройства телефона, хватала за волосы, оскорбляла ее, — пояснили в СК.
О том, что мать избивает ребенка, узнали в школе. Педагоги обратились в полицию по этому поводу.
— В ходе предварительного следствия девочка изъята из семьи, до принятия судом решения по уголовному делу передана под временную опеку близким родственникам, — отметили следователи.
Против женщины возбудили уголовные дела по
Ранее в Новосибирске заключили под стражу жительницу Республики Узбекистан. По версии следствия, женщина истязала свою годовалую дочь, а затем самостоятельно захоронила ребенка.