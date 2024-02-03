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«Била руками и проводом зарядного устройства»: сибирячка пойдет под суд за истязание 13-летней дочери

О том, что мать избивает ребенка, узнали в школе

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Издевательства продолжались около года

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В Республике Алтай следователи направили в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы, которую обвиняют в издевательствах над родной 13-летней дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СК.

По данным следствия, с ноября 2022 по сентябрь 2023 года женщина периодически избивала родную дочь.

— Систематически наносила побои своему малолетнему ребенку. Била руками, проводом зарядного устройства телефона, хватала за волосы, оскорбляла ее, — пояснили в СК.

О том, что мать избивает ребенка, узнали в школе. Педагоги обратились в полицию по этому поводу.

— В ходе предварительного следствия девочка изъята из семьи, до принятия судом решения по уголовному делу передана под временную опеку близким родственникам, — отметили следователи.

Против женщины возбудили уголовные дела по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего» и ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Новосибирске заключили под стражу жительницу Республики Узбекистан. По версии следствия, женщина истязала свою годовалую дочь, а затем самостоятельно захоронила ребенка.

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Мать избила дочьСледственный комитетРеспублика Алтай
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