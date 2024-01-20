В Новосибирске женщина захоронила годовалую дочку — ее обвинили в том, что она истязала ребенка три месяца

В Новосибирске заключили под стражу жительницу Республики Узбекистан. По версии следствия, женщина истязала свою годовалую дочь, а затем самостоятельно захоронила ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного).
По данным следователей, в период с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая годовалую дочь, наносила ей побои, причиняя нравственные и физические страдания. В августе ребенок скончался.
— Следователем устанавливаются обстоятельства гибели малолетней, которая скончалась в августе 2021 года. При этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери, — сказано в сообщении.
В отношении женщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что обвиняемая незаконно находилась на территории России.
Ситуацию прокомментировали в телеграм-канале детского омбудсмена в Республике Узбекистан. По данным специалистов, момент захоронения был снят на видео.
— В социальных сетях и СМИ просочилось видео, на котором женщина жестоко избивает примерно годовалого ребенка, а на другом кадре мужчина с женщиной хоронят этого ребенка в земле, — сказано в сообщении.
В начале января стало известно, что в Республике Алтай четырехмесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме. Его и двухлетнего брата на несколько дней оставила одних мать.