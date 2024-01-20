В Новосибирске женщина захоронила годовалую дочку — ее обвинили в том, что она истязала ребенка три месяца

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного).

