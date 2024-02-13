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Новосибирец истязал 10-летнюю падчерицу утюгом

Факт жестокого обращения с ребенком подтвердила детский омбудсмен

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Инцидент произошел в прошлом году

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В Новосибирской области мужчина истязал свою 10-летнюю падчерицу утюгом. Данные о происшествии подтвердила НГС уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.

По информации специалиста, инцидент произошел в прошлом году. Сейчас ребенок, по данным детского омбудсмена, в безопасности. С девочкой работали психологи.

— В поле зрения он (ребенок, прим.ред) попал. В органы профилактики обратилась, — сообщила Надежда Болтенко, уточнив, что ребенок сейчас на контроле.

Специалист отказалась сообщать подробности происшествия, но уточнила, что было возбуждено уголовное дело. НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ и ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

Осенью прошлого года в Республике Алтай женщину обвинили в истязании 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным следствия, сибирячка била ребенка руками, ремнем и шваброй.

Истязание детейУголовное делоДетский омбудсменНовосибирская область
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