Мошенники массово дурят россиян с помощью нейросетей. Разбираемся, как защититься

— Голос очень похож. Его прогнали через нейросеть — и готово. Чтобы люди подумали, что это реально я, — поделилась догадкой девушка.



Технология искусственного интеллекта под названием deepfake (от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») активно развивается последние несколько лет. С использованием машинного обучения можно создавать убедительные подделки изображений, видео- или аудиоданных.

При этом, когда начались мошеннические действия, на телефон девушки обрушился спам из СМС и звонков с различных номеров. Анну атаковали так называемым СМС-бомбером, чтобы помешать вернуть аккаунт и разоблачить аферистов.

