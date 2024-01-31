Бердчанин атаковал сайт Правительства России — хакеру грозит 4 года колонии

В Новосибирской области возбудили уголовное дело за попытку совершения компьютерной атаки на информационный ресурс Правительства РФ. Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, 20-летний житель Бердска хотел изучить уязвимость правительственного сайта.
— Установлено, что гражданин применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты, — добавили в пресс-службе ФСБ.
Сотрудники МВД России по Бердску возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации). Сейчас обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до 4 лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.
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