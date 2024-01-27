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СрочноОколо 300 водителей поймали с поддельными правами
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Около 300 водителей с поддельными правами поймали в Новосибирске в прошлом году

В 2023 году возбудили более 30 уголовных дел по статье «Подделка документов»

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Некоторым грозит штраф или тюрьма

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Почти 300 водителей с поддельными правами поймали в Новосибирске в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, в 2023 году выявили более 270 фактов подделки водительских удостоверений. Также было возбуждено более 30 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Водителям, которых поймали с поддельными удостоверениями, может грозить до двух лет лишения свободы, принудительные работы на этот же срок. Также возможен арест до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Ранее стало известно, что водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлят на три года. Обращаться за заменой документа не нужно — старые права будут действительными. Решение утверждено правительством.

Водительсткое удостоверениеПодделка документовНовосибирск
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