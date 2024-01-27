Около 300 водителей с поддельными правами поймали в Новосибирске в прошлом году

Почти 300 водителей с поддельными правами поймали в Новосибирске в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, в 2023 году выявили более 270 фактов подделки водительских удостоверений. Также было возбуждено более 30 уголовных дел по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Водителям, которых поймали с поддельными удостоверениями, может грозить до двух лет лишения свободы, принудительные работы на этот же срок. Также возможен арест до 6 месяцев или ограничение свободы до двух лет.
Ранее стало известно, что водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, продлят на три года. Обращаться за заменой документа не нужно — старые права будут действительными. Решение утверждено правительством.