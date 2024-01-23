«Кто у вас тут смотрящий?» Криминолог, прошедший через двести зон, рассказал, как «заходить в хату»

Незамеченная революция

— Вы объездили двести тюрем. Думаю, нет ни одного осужденного с такой насмотренностью на места лишения свободы в России. Но для чего всё это, зачем так много колоний в вашей жизни?



— Не только в России. Я был в местах лишения свободы в Казахстане, Грузии, Таджикистане, Беларуси, Молдове, Эстонии — это ближнее зарубежье. Из дальнего — Гонконг, Индия, Сингапур, Финляндия, Бразилия, США, Пуэрто-Рико и другие. Самые суровые условия, которые видел, — в России. Это просто объяснить: дело в том, что в нашей стране я был и в тюрьмах, и в колониях особого режима, где отбывают пожизненные сроки. А в такие же учреждения в чужих государствах иностранцу попасть сложно.

