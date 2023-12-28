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Новосибирца почти на два месяца заключили под стражу — его обвинили в насилии над девочкой

Инцидент произошёл 26 декабря

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Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрел Октябрьский районный суд

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В Новосибирске суд избрал меру пресечения местному жителю, которого обвинили в насилии над ребенком. Как уточнили на официальной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области, во «ВКонтакте», речь идет о насильственных действиях сексуального характера.

Инцидент произошел 26 декабря. По данным следствия, 46-летний сибиряк, находясь на одной из улиц Октябрьского района, совершил преступление против половой неприкосновенности девочки. После этого он скрылся с места происшествия.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера). Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрел Октябрьский районный суд.

— Постановлением суда от 28 декабря 2023 года удовлетворено ходатайство следствия в виде заключения под стражу до 25 февраля 2024 года в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, — указано в сообщении.

Уточняется, что постановление суда не вступило в законную силу.

В середине декабря в новосибирских чатах распространили сообщение о неизвестном, который якобы приставал к девочке-подростку на остановке в микрорайоне «Родники». В полиции уточнили, что сообщения и заявления от жителей на момент публикации новостного материала не поступали в ведомство.

Уголовное делоМера пресеченияСексуальное насилиеСудНовосибирск
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