Новосибирца почти на два месяца заключили под стражу — его обвинили в насилии над девочкой

В середине декабря в новосибирских чатах распространили сообщение о неизвестном, который якобы приставал к девочке-подростку на остановке в микрорайоне «Родники». В полиции уточнили, что сообщения и заявления от жителей на момент публикации новостного материала не поступали в ведомство.

