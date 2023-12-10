Заявил на насильника спустя 11 лет. Исповедь человека, которого в детстве совратил школьный учитель

Ваня вспоминает, как попал в этот кружок: ему было 10 лет, он учился в 4-м классе . Тогда Лашкин проводил открытые уроки, постоянно снимая их на камеру для школы. Учитель приметил мальчика: после долгого разговора Лашкин позвонил его маме по поводу внеклассных занятий, уговаривая отдать Ваню в кружок, ведь ребенок «не такой, как все». Через два месяца знакомство перешло на новый уровень:



— После уроков Валерич пригласил меня домой, помочь со съемками. Жил он тогда с родителями, на 6–7-м этаже . Сказал: «Всё, можешь отдыхать, съемок не будет». Включил кино, какую-то из частей «Властелина колец» в гоблинском переводе и попросил сделать ему массаж, поясница якобы болела. Ну если болит, то почему бы и нет? Меня это всё напрягало, но я уже доверял ему. Потом он предложил сделать уже мне. Типа «расслабься, все свои». Он эту фразу произнес, когда начал стягивать мои трусы вниз. Я их поправлял наверх, потому что меня всё это смущало. Когда я лежал на животе, у Валерича не получилось, и он попросил перевернуться. Начал делать массаж грудных мышц, потом брюшных и быстрым движением снял с меня трусы. Начал рассматривать его, растягивать. У меня был фимоз тогда. Минуты 2–3 повертел у себя **** в руке, а потом мы оделись, досмотрели фильм и попили чай. В тот момент я чувствовал спокойствие, ведь доверял ему. Присутствовало немного смущения, но я воспринимал это как осмотр. Он сам это так всё представил для меня. Я не чувствовал, что нарушена моя половая неприкосновенность. Это осознание пришло гораздо позже.

