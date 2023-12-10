Заявил на насильника спустя 11 лет. Исповедь человека, которого в детстве совратил школьный учитель

В конце августа сотрудники Следственного комитета Владимирской области задержали
Спустя годы Иван всё-таки решился написать заявление в правоохранительные органы и рассказать детали своей жуткой истории NN.RU.
Иван впервые рассказал о том, что с ним творилось в детстве, лишь спустя несколько лет после окончания школы. Об этом не знали ни друзья, ни близкие. Все что-то чувствовали, но никто не хотел вникать в подробности — такая была атмосфера вокруг мальчика. По словам Вани, руководство и педагоги школы в городе Коврове Владимирской области как будто подозревали неладное в коллеге, однако у них всё осталось на уровне догадок. А у ребенка все ужасы воплотились в жизнь.
Первые подозрения на учителя информатики Юрия Лашкина (имя обвиняемого изменено, поскольку судебный процесс еще не окончен. — Прим. ред.) пали в 2013 году. По словам Ивана, когда он был еще в
Ваня вспоминает, как попал в этот кружок: ему было 10 лет, он учился в
— После уроков Валерич пригласил меня домой, помочь со съемками. Жил он тогда с родителями, на
Спустя время Лашкин показал Ване статью в «Википедии» якобы про его физиологическую проблему. Лечение предложил очень простое — массаж.
— Я в эти моменты лежал просто как на медицинской процедуре. Родителям не говорил. Лашкин убедил меня в том, что мать не поймет, а это надо сделать, так как важно. «У тебя, — говорил он, — папа где-то там, а кто-то должен тебе всё это рассказать». Он был мне как отец, — поделился с нами молодой человек.
Отца у Ивана в детстве не было: тот пережил серьезное психическое расстройство. Троих детей тащила на себе мать, работая с утра до ночи в нескольких местах сразу. На семье висели огромные долги, которые они не могут выплатить до сих пор — уже более
Встречи проходили не только в квартире педагога и кабинетах школы. Лашкин приходил к мальчику домой под разными предлогами: помочь с компьютером или хозяйством. Однажды тот предложил оплатить Ване лечение зубов — мама от такого подарка отказалась. Пришлось всё делать «втихую».
Денег в семье не хватало катастрофически. В одну из зим Лашкин купил Ивану ботинки: таким образом он продолжал держать маленького мальчика рядом с собой, ссылаясь на дружескую помощь. Ребенок не мог отказаться от нее, а тем более уйти от «близкого человека». По его словам, он считал это предательством.
В 8-м классе у Вани началось половое созревание и он стал постепенно осознавать, что такие встречи ни к чему хорошему не приведут. Когда подросток был в
Наставник не смог забыть о своем «воспитаннике». Со слов Вани, Лашкин постоянно писал ему в социальных сетях и даже следил. Летом
— Ночью я проснулся, потому что Лашкин сидел на полу рядом с кроватью, руки были под моим одеялом. Я его спросил: «Ты что делаешь?» Он что-то невнятно ответил и ушел. Такие истории были и от других мальчиков. Был даже громкий скандал, но до суда дело так и не дошло, — уточнил парень, но отказался вдаваться в подробности.
После окончания школы Иван поступил в университет. Молодой человек начал регулярно посещать психиатра, и в клинике ему диагностировали посттравматическое расстройство. В
Иван обратился в полицию через несколько лет. Решиться на такое помог психотерапевт, хотя прийти в отделение всё равно было чертовски сложно. Парень утверждает, что есть и другие потерпевшие, но они не хотят огласки, и «сливаются» под разными предлогами. После подачи заявления в августе Лашкина сразу же задержали — в детском лагере. Ваня подчеркнул, что перекрестный допрос тогда длился почти всю ночь, в том числе благодаря адвокату обвиняемого, который по какому-то неведомому образу оказался тем самым Германом Горбуновым. Потерпевший попытался «отвести» адвоката, но судья ходатайство не удовлетворил.
— Судья исходил из формальных обстоятельств дела. В каком плане: если клиент обращается к адвокату за юридической помощью, он приходит к нему в офис, получает консультацию. Если это длительные услуги — заключается договор. Если это устная консультация — он мог потребовать квитанцию, что он обращался. Если они встречались где-то в машине — с юридической точки зрения, это что за встреча? Я встретил знакомого и с ним поговорил, или я обращался за юридической помощью? Отвод защитнику может быть с точки зрения корпоративной этики в том случае, если клиент сначала обращался к одной стороне, а потом стал обращаться к другой. Если, конечно, есть этому доказательства, — объяснила нам адвокат из Владимирской области Марина Макушева.
Сейчас Лашкин находится под стражей: суд на время следствия отправил его в СИЗО. Иван проходит терапию в Нижнем Новгороде и очень переживает, что его школьного учителя оправдают. В ноябре следствие добилось экспертизы: сексолог обследовал Лашкина. Юрист Тимур Валияров рассказал NN.RU о шансах обвинительного приговора:
— Пока дело не дойдет до суда и не будет возможности для ознакомления с материалами дела, с теми доказательствами, которые собрали следователи, оценить вероятность обвинительного приговора затруднительно. С одной стороны, на мой взгляд, показаний потерпевших и сексологической экспертизы явно недостаточно для установления факта совершения преступления. С другой стороны, если дело дойдёт до суда — все мы знаем статистику обвинительных приговоров в таких историях — 99%.
Эпизоды скрытого сексуального насилия взрослых над детьми в нашем обществе, к сожалению, не редкость. Жертвы далеко не всегда обращаются за помощью сразу — по многим причинам. Особенно это касается ребят, которым легко что-либо внушить.
— Раньше об этом не было принято говорить. Я знаю много случаев, когда родители не верят детям, когда им напрямую говорят, что учителя домогаются до них, даже если дело не доходит до каких-то непосредственно сексуальных контактов. Когда происходят знаки внимания, приставания, общение какое-то ненормальное, и родители не верят: думают, что детям всё кажется, что они фантазируют, что сами влюбляются, например, и пытаются таким образом повлиять, — высказалась на этот счёт детский психолог Ольга Молокова.
По мнению специалиста, каждая подобная ситуация уникальна, как и человек, который в неё попал. Дети часто не знают, что нормально, а что нет. Многим не хватает внимания и заботы в собственной семье из-за занятости родителей, поэтому ребята и стремятся обрести поддержку на стороне. Этим пользуются некоторые взрослые — но избежать подобного возможно:
— Есть старая поговорка: если вам кажется, что что-то не так, но вы это не докажете — можно ребёнка из этой ситуации изъять. Переехать, перевести в другую школу, ещё что-то такое, если не хочется каких-то радикальных мер и скандалов, — дала совет психолог. К сожалению, в этой истории родители не поспешили на помощь своему ребенку.