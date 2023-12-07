«Отец работал в ЧОП, девочки спокойные». Что известно о семье гимназистки, которая устроила стрельбу в школе Брянска

— Семью я знаю. Семья великолепная, отличная. Муж, жена, дети — всё как положено, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Там никто не пил, не курил. Спортсмен, блин. Он мастер спорта по боксу.



Также он рассказал об увлечениях мужчины, из-за которых у ребенка мог появиться доступ к оружию.

— Он работает в ЧОП, — объяснил Юрий. — Занимался стрельбой, но по охоте точно не знаю. Откуда оружие, неизвестно, он не рассказывал. Мы с ним вместе спортом занимаемся, вот про детей знаю. У него трое детей: две близняшки (одна и устроила стрельбу, другая в этот момент находилась в том же классе. — Прим. ред.), есть еще старшая дочь, ей 28 лет.

