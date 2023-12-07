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Стрельба в брянской школеЭксклюзив

«Отец работал в ЧОП, девочки спокойные». Что известно о семье гимназистки, которая устроила стрельбу в школе Брянска

Рассказываем, откуда у восьмиклассницы было ружье

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Что известно об отце девочки, которая устроила стрельбу в школе Брянска

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Сегодня утром, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в одной из гимназий Брянска. Она в тубусе пронесла с собой оружие отца и расстреляла одноклассников во время урока биологии. Она убила одну девочку и погибла сама. Пять человек получили ранения, они сейчас в больнице.

После этого ее отца Дмитрия увезли в полицию. Там он дал показания как свидетель, об этом сообщает РИА Новости. По словам отца, дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа и стащить оттуда дробовик и охотничий нож.

По информации Telegram-канала «112», Дмитрий сказал, что дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников.

Наши журналисты связались с Юрием, другом главы семейства. По его словам, мужчина был спокойный и у него были нормальные отношения внутри семьи.

— Семью я знаю. Семья великолепная, отличная. Муж, жена, дети — всё как положено, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Там никто не пил, не курил. Спортсмен, блин. Он мастер спорта по боксу.

Также он рассказал об увлечениях мужчины, из-за которых у ребенка мог появиться доступ к оружию.

— Он работает в ЧОП, — объяснил Юрий. — Занимался стрельбой, но по охоте точно не знаю. Откуда оружие, неизвестно, он не рассказывал. Мы с ним вместе спортом занимаемся, вот про детей знаю. У него трое детей: две близняшки (одна и устроила стрельбу, другая в этот момент находилась в том же классе. — Прим. ред.), есть еще старшая дочь, ей 28 лет.


Про уравновешенность Дмитрия рассказал и его друг детства Роман. По словам мужчины, они давно не общались, но знает он отца нападавшей исключительно с позитивной стороны. Также он отметил, что у Дмитрия нет вредных привычек.

Также мы связались с подругой семьи — Людмилой. Она рассказала, что они были дружны, на праздники и на дачу всегда ходили вместе.

— У него 6-го числа был день рождения, но он его не праздновал, — рассказала девушка MSK1.RU. — Дома с семьей, может быть, а так с друзьями — нет. Он и правда не пил, занимался спортом.

Также она рассказала, в каком состоянии были дети на общих встречах.

— Это удивительно, неожиданно для всех, — поделилась Людмила с MSK1.RU. — Девочки спокойные, казались нормальными, как обычные дети. Ничего такого не замечала за ними.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В результате пострадали пять человек, двое погибли

Видео: Городские порталы

Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции. MSK1.RU собрал в одном материале всё, что известно о ЧП, к этому часу. Также мы публиковали видео, на которое попал момент стрельбы.

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