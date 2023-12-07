«Отец работал в ЧОП, девочки спокойные». Что известно о семье гимназистки, которая устроила стрельбу в школе Брянска

Сегодня утром, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в одной из гимназий Брянска. Она в тубусе пронесла с собой оружие отца и расстреляла одноклассников во время урока биологии. Она убила одну девочку и погибла сама. Пять человек получили ранения, они сейчас в больнице.
После этого ее отца Дмитрия увезли в полицию. Там он дал показания как свидетель, об этом сообщает РИА Новости. По словам отца, дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа и стащить оттуда дробовик и охотничий нож.
По информации Telegram-канала «112», Дмитрий сказал, что дочь не жаловалась на травлю со стороны одноклассников.
Наши журналисты связались с Юрием, другом главы семейства. По его словам, мужчина был спокойный и у него были нормальные отношения внутри семьи.
— Семью я знаю. Семья великолепная, отличная. Муж, жена, дети — всё как положено, — сказал он в разговоре с MSK1.RU. — Там никто не пил, не курил. Спортсмен, блин. Он мастер спорта по боксу.
Также он рассказал об увлечениях мужчины, из-за которых у ребенка мог появиться доступ к оружию.
— Он работает в ЧОП, — объяснил Юрий. — Занимался стрельбой, но по охоте точно не знаю. Откуда оружие, неизвестно, он не рассказывал. Мы с ним вместе спортом занимаемся, вот про детей знаю. У него трое детей: две близняшки (одна и устроила стрельбу, другая в этот момент находилась в том же классе. — Прим. ред.), есть еще старшая дочь, ей 28 лет.
Про уравновешенность Дмитрия рассказал и его друг детства Роман. По словам мужчины, они давно не общались, но знает он отца нападавшей исключительно с позитивной стороны. Также он отметил, что у Дмитрия нет вредных привычек.
Также мы связались с подругой семьи — Людмилой. Она рассказала, что они были дружны, на праздники и на дачу всегда ходили вместе.
— У него 6-го числа был день рождения, но он его не праздновал, — рассказала девушка MSK1.RU. — Дома с семьей, может быть, а так с друзьями — нет. Он и правда не пил, занимался спортом.
Также она рассказала, в каком состоянии были дети на общих встречах.
— Это удивительно, неожиданно для всех, — поделилась Людмила с MSK1.RU. — Девочки спокойные, казались нормальными, как обычные дети. Ничего такого не замечала за ними.
Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции. MSK1.RU собрал в одном материале всё, что известно о ЧП, к этому часу. Также мы публиковали видео, на которое попал момент стрельбы.