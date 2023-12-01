«Всегда курил в поезде и думал, что и здесь можно»: в Новосибирске к самолету вызвали полицию из-за пассажира

В Новосибирске пассажира оштрафовали за курение на борту самолета. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 59-летний мужчина летел на рейсе Москва-Новосибирск, когда вышел в туалет и зажег там сигарету.
— Он курил обычную сигарету. В туалетной комнате. Мы работали, сработал детектор дыма, мы подошли в туалетную комнату посередине. Она была закрыта. Мы стучались, а он не сразу открыл. Когда он открыл, повалил не прямо клуб дыма, а устойчивый запах сигареты, — рассказала на видео, опубликованном на сайте Управления на транспорте МВД России по СФО, стюардесса.
После того как запах сигарет заметили сотрудницы авиакомпании, они увели мужчину на свою место и предупредили транспортную полицию о нарушители.
— При опросе он сказал, что бычок выбросил в унитаз. Я пока пошла за письменным предостережением от капитана, а он на месте сидел. И я когда вернулась, он сказал, что он всегда курил в поезде и думал, что и здесь тоже можно, — поделилась сотрудница.
На борт самолета после приземления прибыли сотрудники полиции на транспорте. Они составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Мужчине выписали штраф.
Две недели назад вылет рейса авиакомпании «Победа» DP 419 из Москвы в Новосибирск задержали из-за буянившего мужчины. Пассажир отказывался пристегнуться.