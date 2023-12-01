«Всегда курил в поезде и думал, что и здесь можно»: в Новосибирске к самолету вызвали полицию из-за пассажира

— При опросе он сказал, что бычок выбросил в унитаз. Я пока пошла за письменным предостережением от капитана, а он на месте сидел. И я когда вернулась, он сказал, что он всегда курил в поезде и думал, что и здесь тоже можно, — поделилась сотрудница.

