«Даже паспортные данные не проверяют»: новосибирец обнаружил кражу земли в СНТ — это может случиться с любым участком

Может показаться, что это ерунда, но, во-первых, по рыночной стоимости 10 кв. м — это 100 тысяч рублей. Во-вторых, при размере участка 10 на 30 метров 0,1 сотки — это плюс 1 метр, «отгрызенный» от общей дороги. Этот вопрос для меня принципиальный. Сегодня один распахал полосочку земли у себя за забором, завтра второй, послезавтра заборы оба перенесли… а в итоге, когда не дай бог понадобится заезжать на сузившуюся улицу пожарному КАМАЗу, он этого сделать не сможет.



Я сделал запрос в Росреестр и выяснил, что еще в 2021 году некий кадастровый инженер подготовил межевой план одного из участков на территории СНТ, сделал вывод, что он пересекает границы общей земли, и составил акт согласования границ. Из акта следовало, что я лично разрешил перенести границу и добровольно отдал садоводу 0,1 сотки. Правда, ни инженера, ни его план я в глаза не видел, зато результат был налицо: участок садовода увеличился, участок СНТ — уменьшился.

