«Даже паспортные данные не проверяют»: новосибирец обнаружил кражу земли в СНТ — это может случиться с любым участком

В ноябре 2023 года председатель СНТ «Железнодорожник» Илья Марьясов узнал, что еще два года назад ушлый садовод увеличил свой участок за счет общей земли товарищества. Схема оказалась настолько примитивной, хитрой и наглой одновременно, что он решил предупредить о ней и других садоводов: попасть в такую ситуацию может каждый. Далее — от первого лица.
В этом году я неожиданно осознал, что меня обокрали. Точнее, не меня лично, а скопом всех наших членов СНТ. Ушлый садовод прирезал к своему участку 10 квадратных метров, всего-то навсего 0,1 сотки. Причем сделал это так нагло и просто одновременно, что я даже не знаю: то ли возмутиться, то ли посмеяться, то ли ужаснуться, представляя, насколько может растянуться разбирательство.
Произошло это просто. Составляя смету, я увидел, что во время очередной переоценки кадастровая стоимость земли снизилась в два раза. В первую очередь это значит, что вместо 20 с лишним тысяч рублей налога на земли общего пользования мы теперь будем платить всего 11, и я могу уменьшить взносы для дачников. В процессе подсчетов решил посмотреть новую удельную стоимость 1 квадратного метра земли, и тут-то и увидел, что этих самых квадратных метров стало меньше.
Может показаться, что это ерунда, но, во-первых, по рыночной стоимости 10 кв. м — это 100 тысяч рублей. Во-вторых, при размере участка 10 на 30 метров 0,1 сотки — это плюс 1 метр, «отгрызенный» от общей дороги. Этот вопрос для меня принципиальный. Сегодня один распахал полосочку земли у себя за забором, завтра второй, послезавтра заборы оба перенесли… а в итоге, когда не дай бог понадобится заезжать на сузившуюся улицу пожарному КАМАЗу, он этого сделать не сможет.
Я сделал запрос в Росреестр и выяснил, что еще в 2021 году некий кадастровый инженер подготовил межевой план одного из участков на территории СНТ, сделал вывод, что он пересекает границы общей земли, и составил акт согласования границ. Из акта следовало, что я лично разрешил перенести границу и добровольно отдал садоводу 0,1 сотки. Правда, ни инженера, ни его план я в глаза не видел, зато результат был налицо: участок садовода увеличился, участок СНТ — уменьшился.
Зачем это дачнику, понятно: он построил капитальный дом слишком близко к границе участка (это противозаконно), пытался выпросить или хотя бы купить у СНТ кусок общей земли, а когда я отказал, решил сделать вот так. Предполагаю, что дальше он бы продал участок новому собственнику, предварительно снеся забор или просто сказав человеку: «вот, у меня неправильно участок огорожен, перенеси ограду сам». А там пусть этот новый, честный собственник с председателем друг другу нервы треплют. Деньги получены, все в порядке.
Но как такое вообще могло произойти? С неделю я всерьез думал, мог ли настолько утратить внимательность, что подписал какой-то левый документ. Может, я с ума сошел? Запросив оригинал акта, понял, что пока еще в своем уме. Номер паспорта — не мой, а подпись нарисована хоть и старательно, но явно не моей рукой. Вдобавок вокруг нее какие-то подозрительные «ареолы», очень напоминающие остатки оттиска печати СНТ.
Я поговорил со знакомыми и выяснил, что есть распространенная практика: кадастровый инженер не сам приходит для согласования границ к владельцу второго участка, а отправляет заплатившего ему собственника. Мол, пусть он распишется, что не против новых границ. Собственник возвращается, утверждая, что все согласовал, вот подпись и паспортные данные хозяина смежного участка. А кто там расписывался на самом деле — это уже дело десятое.
Потом эти документы сдают в Росреестр, который, как выяснилось, вообще не обязан проверять подлинность данных. Полбеды подпись — не почерковедческую экспертизу же им проводить. Но даже верность паспортных данных никто не проверяет. Просто регистрируют новые границы, и все. Наверное, очень сильно верят в честность людей.
Я написал жалобу на кадастрового инженера в СРО и сообщил, что намерен присутствовать при ее рассмотрении — закон такое позволяет. Кроме того, написал заявление о мошенничестве. Морально готовился к тому, что вместо разбирательства товарищи полицейские сразу вынесут отказ в возбуждении уголовного дела, и мне нужно будет идти в суд, добиваться возвращения границ в гражданском порядке, но вместо этого меня вызвали для получения образцов почерка.
Это, конечно, обнадеживающий факт, и я рано или поздно верну кусок дороги тем или иным правовым способом. Но есть кое-что, что все еще не дает мне покоя.
Прямо сейчас ваш сосед может приехать к вам на дачу с кадастровым инженером, потом предоставить ему подписанный акт согласования границ якобы с вашей подписью и паспортными данными, и вы не узнаете, что вас немножко обокрали, пока забор не передвинут физически.
Вы потом, конечно, побежите в полицию и суд, но есть сроки давности привлечения к уголовной ответственности и сроки исковой давности, и причина, по которой вы их пропустили, вряд ли покажется уважительной. Сами виноваты, нужно было в личном кабинете на сайте Росреестра проверять, не оттяпали ли у вас кусочек земли.
НГС направил запрос в Росреестр, чтобы узнать, действительно ли никто не проверяет данные собственников земли в актах уточнения границ, и сколько случаев, подобных описанному выше, уже произошло на территории Новосибирской области.
Ранее НГС опубликовал колонку сибирячки, которая нашла постановление мэрии о возможности строительства дороги прямо через ее дом.