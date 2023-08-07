«Мы у вас тут с края отпилим»: сибирячка нашла проект мэрии, по которому дорогу могут построить через ее дом

Я почувствовала неладное. Нашла эти проекты, но ничего в них не поняла: всё написано максимально размыто. Тогда я решила задать конкретный вопрос мэрии: вот такой-то участок в вашем плане задействован? И выяснилось, что тут планируется дорога.



Сначала я подумала, что будут расширять Каменское шоссе, но оказалось всё совсем не так! От остановки Полякова, где стоят огромные коттеджи — размером с хорошую школу, через улицу Виктора Звонарёва, а затем прямо через наше общество вниз по горе пойдет новая дорога. Где-то эта дорога должна пробить общество «Водник», где-то пройти через «Швейник» и прямо по нашей горе, где стоит дача моей семьи. И вот как надо было умудриться, чтобы попасть в Гавровскую! Самого склочного и скверного человека! (Смеется.)

