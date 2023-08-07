«Мы у вас тут с края отпилим»: сибирячка нашла проект мэрии, по которому дорогу могут построить через ее дом

Помните фильм «Левиафан» нашего земляка Андрея Звягинцева? В двух словах: автомеханик из маленького городка пытается защитить свой дом от сноса: землю под домом присмотрел местный мэр... В Новосибирске в похожую историю попала общественница Елена Гавровская. Не так давно она выяснила, что дача ее семьи, где жили еще бабушка с дедушкой, оказалась на пути запланированного городского проекта — дороги. Она должна пройти непосредственно через двухэтажный дом семьи Гавровской. Далее — от первого лица.
В прошлом году в нашем садовом обществе (СТ «Берёзовая роща». — Прим. ред.) стали ходить слухи, что тут может быть какая-то застройка. Наше общество находится в черте города — на краю Дзержинского района, но почему-то нам отказывают в проведении городской воды, газа и так далее. Люди держат тут дачи и сады по много лет: их когда-то давали работникам завода «Электроагрегат». Когда начали подниматься вопросы благоустройства, стало очевидно, что у мэрии здесь может быть свой интерес. А в этом году людям стали отказывать в оформлении прав собственности на участки: тем, кто раньше об этом не позаботился, и новости стали появляться на НГС, что есть какие-то проекты планировок на нашем околотке.
Я почувствовала неладное. Нашла эти проекты, но ничего в них не поняла: всё написано максимально размыто. Тогда я решила задать конкретный вопрос мэрии: вот такой-то участок в вашем плане задействован? И выяснилось, что тут планируется дорога.
Сначала я подумала, что будут расширять Каменское шоссе, но оказалось всё совсем не так! От остановки Полякова, где стоят огромные коттеджи — размером с хорошую школу, через улицу Виктора Звонарёва, а затем прямо через наше общество вниз по горе пойдет новая дорога. Где-то эта дорога должна пробить общество «Водник», где-то пройти через «Швейник» и прямо по нашей горе, где стоит дача моей семьи. И вот как надо было умудриться, чтобы попасть в Гавровскую! Самого склочного и скверного человека! (Смеется.)
Думаю, что это сделано с точки зрения максимальной экономии. Дорогостоящие коттеджи, которые там есть, никто не потревожит. Максимально будут использованы дороги нашего общества и наши участки, которые будут просто резать кусками. Оттяпывать куски по краям: мол, какая вам разница, восемь соток вам много, мы у вас тут с края отпилим.
Наш участок вместе с другими домами стоит в середине общества. Вот они будут рубить дорогу и отпиливать от нашего садового общества край. На моем участке по проекту планировки теперь две зоны использования: и дорога, и садоводство. А у нашей семьи тут жилой двухэтажный дом. Который стоит не год, не два... И не два десятилетия, а очень давно. Еще со времен моих бабушки и дедушки. И дорога по плану проходит прямо по участку, на котором стоит дом.
Сделано всё это было, я считаю, максимально подло. В ковидный 2020 год, когда все болели и мучились, запустили публичные обсуждения на сайте «Электронная демократия НСО». Но его прошляпили все дачники: никто не участвовал, и никто не заявил претензии. А претензии тут точно будут. Да и мэрия, формируя такой проект, должна была сразу сформировать список участков под изъятие. А списка-то нет. Мэрия, что ли, не планирует ничего изымать, а будет просто прокладывать дорогу? Да и выкуп должен происходить через какое-то время после принятия такого проекта планировки. Но к нам никто не обращался, а прошло уже три года. Они, получается, обратятся в последнюю минуту и скажут: «Пошли вон отсюда!» Или как?
При этом сам проект назван максимально непонятно: «Проект планировки территории, ограниченной границей города, Гусинобродским шоссе и перспективным направлением Фрунзе». Как я должна была догадаться, что там есть мой участок? Я поначалу подумала, что это про участок где-то в районе Гусинобродского кладбища, но никак не про наше общество и тем более про мой участок, который вообще где-то на горе. Даже если бы я гуглила кадастровый номер своего участка, то не наткнулась бы на это постановление. Если бы искала информацию по названию общества, тоже не нашла бы его. Никак! Всё максимально зарыто, максимально скрыто, подло и тайно.
Я считаю, постановление надо оспаривать. Потому что пока оно не оспорено, невозможно будет оформить право собственности, у кого оно не оформлено, невозможно будет зарегистрировать домики… Суд будет просто ссылаться на это постановление.
У меня еще вопрос: а почему люди должны постоянно бороться с мэрией в этом городе? Где у нас прокуратура? Никто не усматривает никаких нарушений в таких проектах? Хочется вспомнить историю с Николаем Стафиевским (владелец участка под «Универсамом», планировавший построить на его месте многоэтажки. — Прим. ред.), когда Алексей Кондратьев (начальник департамента строительства и архитектуры мэрии. — Прим. ред.) рвал тельняшку в его защиту: «Это — собственник! Мы не можем ограничить собственника!» Где Кондратьев? Я требую Кондратьева! Пусть защитит, расскажет всем, что эти собственники (садоводы и дачники. — Прим. ред.) — очень важные собственники!
Может, я заблуждаюсь? Может, мэрия придет и скажет: «Знаете, мы сейчас по-честному выкупим у вас участки за хорошие деньги?» Но почему-то мне в это не верится.
В ноябре 2019 года НГС рассказал, как новосибирцам, чьи дома попали в зону строительства четвертого моста, дали всего месяц на сборы.