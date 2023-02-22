Власти Новосибирска решили продлить улицу Фрунзе до Волочаевской

Комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска
— Предложение сформулировано в связи с тем, что по улице Королёва, в окончании этой улицы, сегодня предоставлен участок для реализации масштабного инвестиционного проекта, осваиваются земельные участки по программе развития застроенных территорий, и необходимо строительство улицы Фрунзе для разгрузки проспекта Дзержинского, — объяснил директор муниципального «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.
При этом эксперты уточнили, что дорога не будет проходить по пойме реки Каменки и обойдет строящийся парк «Каменка». Ее зафиксируют в генплане после одобрения депутатов горсовета. Дорога будет дублировать проспект Дзержинского.
Ранее новую дорогу пообещали и жителям жилмассива «Просторный» — проект потребует 630 миллионов рублей.