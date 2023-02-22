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Тема дняУлицу Фрунзе хотят продлить до Волочаевской
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Власти Новосибирска решили продлить улицу Фрунзе до Волочаевской

Дорога-дублер проспекта Дзержинского должна появиться в ближайшие 7 лет

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Предполагается, что дорога пройдет мимо реки и парка и разгрузит проспект Дзержинского

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Комиссия по внесению изменений в генплан Новосибирска 21 февраля одобрила продление улицы Фрунзе до улицы Волочаевской.

— Предложение сформулировано в связи с тем, что по улице Королёва, в окончании этой улицы, сегодня предоставлен участок для реализации масштабного инвестиционного проекта, осваиваются земельные участки по программе развития застроенных территорий, и необходимо строительство улицы Фрунзе для разгрузки проспекта Дзержинского, — объяснил директор муниципального «Института градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

При этом эксперты уточнили, что дорога не будет проходить по пойме реки Каменки и обойдет строящийся парк «Каменка». Ее зафиксируют в генплане после одобрения депутатов горсовета. Дорога будет дублировать проспект Дзержинского.

Ранее новую дорогу пообещали и жителям жилмассива «Просторный» — проект потребует 630 миллионов рублей.

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