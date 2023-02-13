23-этажный дом с автостоянкой появится на улице Королева — его построит компания экс-депутата горсовета

По данным «Контур.Фокус», ООО «СЗ «ЗАО СМС Р» зарегистрировано в Новосибирске, соучредителями организации являются Сергей Болотников ( 70 % ) и Игорь Салов ( 30 % ) — экс-депутат горсовета Новосибирска, председатель областного отделения общественной организации «Опора России». Совладельцами ООО «ЗАО СМС» также числятся Игорь Салов и Сергей Болотников.

Отмечается, что многоквартирный дом возведут в рамках первого этапа строительства жилого комплекса. Речь идет о ЖК «Королева», который реализуют в городе как масштабный инвестиционный проект (МИП). Для строительства объекта губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии предоставить землю в аренду без проведения торгов ГК «ЗАО СМС», в которую и входит ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие».