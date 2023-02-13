23-этажный дом с автостоянкой появится на улице Королева — его построит компания экс-депутата горсовета

Мэрия выдала разрешение на строительство
Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска. Возведением здания займется ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие». Дом построят на участке, площадь которого составляет свыше 20 тысяч квадратных метров, площадь застройки достигает 1,6 тысячи квадратных метров.
В рамках реализации проекта застройщик обустроит 471 квартиру, из которых 39 — трехкомнатные, 106 — двухкомнатные, 150 — однокомнатные квартиры. Всего в здании будет 747 помещений. Высота дома составит более 69 метров, кроме квартир в нем планируется построить подземную автостоянку на 106 машино-мест.
По данным «Контур.Фокус», ООО «СЗ «ЗАО СМС Р» зарегистрировано в Новосибирске, соучредителями организации являются Сергей Болотников (
Отмечается, что многоквартирный дом возведут в рамках первого этапа строительства жилого комплекса. Речь идет о ЖК «Королева», который реализуют в городе как масштабный инвестиционный проект (МИП). Для строительства объекта губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии предоставить землю в аренду без проведения торгов ГК «ЗАО СМС», в которую и входит ООО «Специализированный застройщик «ЗАО СМС Развитие».
В ГК «ЗАО СМС» корреспонденту НГС объяснили, что полностью реализовать проект строительства жилого комплекса планируется до 2028 года.
— Проект предполагает комплексное благоустройство всей территории МИПа, включая, разумеется, и детские площадки, — отметили в компании. — Что касается окружающей территории, а в настоящее время это гаражи, проектом планировки рядом с территорией МИПа предусмотрено размещение школы и детского сада.
В организации уточнили, что компания-застройщик направила в мэрию запрос на формирование участка под строительство социальных объектов и изъятие в рамках процедуры КРТ земель.
— Для организации с этой территории альтернативного выезда — на улицу Красина, мы также просим муниципалитет сформировать отвод для будущего продолжения тупика Красина. Наша организация готова поучаствовать как в проектировании, так и строительстве этих объектов, — сообщили в компании.
В конце января мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Он появится около озера.