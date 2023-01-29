Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса «Мира Термы» — он будет около озера

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Он появится недалеко от первого.
Согласно документу, опубликованному на сайте муниципального портала города, второй корпус оздоровительного центра собираются построить на улице Окружной. Корпус будет располагаться рядом с озером, где уже построено здание «Мира Термы».
Площадь застройки земельного участка составит
По данным сервиса «Контур.Фокус», организация ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор компании и учредитель — Андрей Алексеев. На конец 2021 года выручка организации составила 412,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 182,9 миллиона рублей.
В прошлом году под Новосибирском открылся огромный частный парк. Его основал владелец «Мира Терм», вложив 200 миллионов. О том, как выглядит парк и какой философский смысл вкладывали в экспонаты, — читайте в материале.