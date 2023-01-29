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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса «Мира Термы» — он будет около озера

Второй корпус появится рядом с первым

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В новом корпусе будет два этажа, в том числе один подземный

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Он появится недалеко от первого.

Согласно документу, опубликованному на сайте муниципального портала города, второй корпус оздоровительного центра собираются построить на улице Окружной. Корпус будет располагаться рядом с озером, где уже построено здание «Мира Термы».

Площадь застройки земельного участка составит 4314,4 кв. м, всего в здании будет два этажа, в том числе один подземный. В документе указано, что на объекте могут прибывать не более 37 человек. Разрешение действует до января 2025 года.

На выделенном желтым цветом участке появится второй корпус

На выделенном желтым цветом участке появится второй корпус

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По данным сервиса «Контур.Фокус», организация ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор компании и учредитель — Андрей Алексеев. На конец 2021 года выручка организации составила 412,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 182,9 миллиона рублей.

В прошлом году под Новосибирском открылся огромный частный парк. Его основал владелец «Мира Терм», вложив 200 миллионов. О том, как выглядит парк и какой философский смысл вкладывали в экспонаты, — читайте в материале.

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