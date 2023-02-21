Страдающему от пробок спальному микрорайону Новосибирска могут выделить 630 млн на новую дорогу

Власти Новосибирска рассматривают проект реконструкции улицы Бронной в Кировском районе для улучшения транспортной доступности микрорайонов «Просторный», «Матрешки», «Семейный квартал» и др. Стоимость работ может составить 630 миллионов рублей.
— В утвержденной Минтрансом Новосибирской области от
В ответе на запрос не сообщается, когда и как может быть решен вопрос выделения денег. Что касается технических аспектов реконструкции, можно предположить, что улица Бронная будет расширена, пересечение с улицей Комсомольской будет модернизировано, также должен расшириться
Ранее мы писали, что жители микрорайонов страдают от заторов и часами добираются на работу.