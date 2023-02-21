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Страдающему от пробок спальному микрорайону Новосибирска могут выделить 630 млн на новую дорогу

Власти рассматривают проект реконструкции улицы Бронной в Кировском районе

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Утренние заторы на Бронной

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Власти Новосибирска рассматривают проект реконструкции улицы Бронной в Кировском районе для улучшения транспортной доступности микрорайонов «Просторный», «Матрешки», «Семейный квартал» и др. Стоимость работ может составить 630 миллионов рублей.

— В утвержденной Минтрансом Новосибирской области от 30 ноября 2022 года программе дорожной деятельности Новосибирской области на 2022 год и период с 2023 по 2027 год приведена потребность в финансировании реконструкции улицы Бронной в объеме 630 млн рублей. В случае выделения финансирования на реализацию объекта будет инициирована разработка проектной документации, после завершения которой станет возможным проведение торгов на выполнение строительно-монтажных работ, — сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

В ответе на запрос не сообщается, когда и как может быть решен вопрос выделения денег. Что касается технических аспектов реконструкции, можно предположить, что улица Бронная будет расширена, пересечение с улицей Комсомольской будет модернизировано, также должен расшириться 18-й Бронный переулок с выходом на улицу Петухова.

Ранее мы писали, что жители микрорайонов страдают от заторов и часами добираются на работу.

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