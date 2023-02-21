Страдающему от пробок спальному микрорайону Новосибирска могут выделить 630 млн на новую дорогу

— В утвержденной Минтрансом Новосибирской области от 30 ноября 2022 года программе дорожной деятельности Новосибирской области на 2022 год и период с 2023 по 2027 год приведена потребность в финансировании реконструкции улицы Бронной в объеме 630 млн рублей. В случае выделения финансирования на реализацию объекта будет инициирована разработка проектной документации, после завершения которой станет возможным проведение торгов на выполнение строительно-монтажных работ, — сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

