«Автобус полный, людям плохо». Житель спального района Новосибирска устал от глухих пробок и потребовал перемен

Житель Кировского района Новосибирска Вячеслав Киман обратился в местную администрацию с требованием улучшить транспортную доступность микрорайона «Просторный», где он живет. Как рассказал новосибирец, ежедневно утром и вечером улица Бронная и прилегающие улицы Прокопьевская, Комсомольская не справляются с потоком автомобилей и люди вынуждены стоять в глухих заторах бордового цвета.
— «Просторный», «Матрешки», «Семейный квартал» строят — они тоже будут двигаться по Бронной. Прокопьевская выезжает на эту дорогу, да что она, резиновая? Что мэрия сделала для увеличения пропускной способности этой дороги? Моя супруга едет с «Просторного» до «Путепровода» (две остановки автобуса) 1 час 40 минут, — объясняет Вячеслав.
В своем обращении в администрацию района Вячеслав указал, что в автобусах в пробке люди иногда не выдерживают, им становится плохо, а дети требуют от родителей высадить их, чтобы сходить в туалет.
— Это стало происходить не сразу, а постепенно. Сначала заселили недостроенные дома на «Просторном», позже появился «Акварельный». Потом начали уплотнять «Матрешки» в сторону «Просторного», сейчас готовится к сдаче «Семейный квартал». Так что же нам делать? Есть ли какой-то выход? Какие действия вы планируете предпринять, кроме как давать разрешение на строительство микрорайонов? Если вы скажете, что строите дорогу — продолжение Петухова, то скажите, пожалуйста, куда она выйдет? — гласит текст обращения.
Вячеслав попросил чиновников указать конкретные мероприятия по улучшению транспортной ситуации и сроки решения проблемы. НГС также направил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, почему сложилась такая транспортная ситуация, какие меры планируются и в какие сроки. Ответ мы обязательно опубликуем.
Почитайте еще, как выглядят спальные районы в плане уборки снега, в этом материале.