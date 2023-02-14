«Автобус полный, людям плохо». Житель спального района Новосибирска устал от глухих пробок и потребовал перемен

— Это стало происходить не сразу, а постепенно. Сначала заселили недостроенные дома на «Просторном», позже появился «Акварельный». Потом начали уплотнять «Матрешки» в сторону «Просторного», сейчас готовится к сдаче «Семейный квартал». Так что же нам делать? Есть ли какой-то выход? Какие действия вы планируете предпринять, кроме как давать разрешение на строительство микрорайонов? Если вы скажете, что строите дорогу — продолжение Петухова, то скажите, пожалуйста, куда она выйдет? — гласит текст обращения.