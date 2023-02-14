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«Автобус полный, людям плохо». Житель спального района Новосибирска устал от глухих пробок и потребовал перемен

Вячеслав Киман обратился в администрацию с требованием улучшить транспортную доступность микрорайона «Просторный»

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Колонна машин в утреннее время

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Житель Кировского района Новосибирска Вячеслав Киман обратился в местную администрацию с требованием улучшить транспортную доступность микрорайона «Просторный», где он живет. Как рассказал новосибирец, ежедневно утром и вечером улица Бронная и прилегающие улицы Прокопьевская, Комсомольская не справляются с потоком автомобилей и люди вынуждены стоять в глухих заторах бордового цвета.

— «Просторный», «Матрешки», «Семейный квартал» строят — они тоже будут двигаться по Бронной. Прокопьевская выезжает на эту дорогу, да что она, резиновая? Что мэрия сделала для увеличения пропускной способности этой дороги? Моя супруга едет с «Просторного» до «Путепровода» (две остановки автобуса) 1 час 40 минут, — объясняет Вячеслав.

Пробки на слиянии улиц Бронная, Прокопьевская, Комсомольская

Пробки на слиянии улиц Бронная, Прокопьевская, Комсомольская

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В своем обращении в администрацию района Вячеслав указал, что в автобусах в пробке люди иногда не выдерживают, им становится плохо, а дети требуют от родителей высадить их, чтобы сходить в туалет.

— Это стало происходить не сразу, а постепенно. Сначала заселили недостроенные дома на «Просторном», позже появился «Акварельный». Потом начали уплотнять «Матрешки» в сторону «Просторного», сейчас готовится к сдаче «Семейный квартал». Так что же нам делать? Есть ли какой-то выход? Какие действия вы планируете предпринять, кроме как давать разрешение на строительство микрорайонов? Если вы скажете, что строите дорогу — продолжение Петухова, то скажите, пожалуйста, куда она выйдет? — гласит текст обращения.

Вячеслав попросил чиновников указать конкретные мероприятия по улучшению транспортной ситуации и сроки решения проблемы. НГС также направил письмо в мэрию Новосибирска с вопросами о том, почему сложилась такая транспортная ситуация, какие меры планируются и в какие сроки. Ответ мы обязательно опубликуем.

Почитайте еще, как выглядят спальные районы в плане уборки снега, в этом материале.

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