Хотели заработать 20 тысяч: в Новосибирске поймали подозреваемых в диверсии на железной дороге — видео с обыском

В Новосибирске задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге на левом берегу. По версии следствия, они сделали это, чтобы заработать 20 000 рублей.
О поимке подозреваемых сообщил Telegram-канал «Транспортная полиция Сибири». В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УТ МВД России по СФО, линейного отдела МВД России на станции Новосибирск и УФСБ России по Новосибирской области.
— Задержаны подозреваемые в совершении поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Жители города Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет в одном из мессенджеров откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога, — сообщил Telegram-канал.
У фигурантов изъяли вещественные доказательства. Поджог релейного шкафа квалифицировали как диверсию (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.
В сентябре в Новосибирске трех парней поймали на диверсии в Советском районе. Двое из них оказались несовершеннолетними.