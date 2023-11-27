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Хотели заработать 20 тысяч: в Новосибирске поймали подозреваемых в диверсии на железной дороге — видео с обыском

Им грозит лишение свободы

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У подозреваемых провели обыск

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В Новосибирске задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа на железной дороге на левом берегу. По версии следствия, они сделали это, чтобы заработать 20 000 рублей.

О поимке подозреваемых сообщил Telegram-канал «Транспортная полиция Сибири». В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УТ МВД России по СФО, линейного отдела МВД России на станции Новосибирск и УФСБ России по Новосибирской области.

— Задержаны подозреваемые в совершении поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Жители города Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет в одном из мессенджеров откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога, — сообщил Telegram-канал.

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Видео: Транспортная полиция Сибири / Telegram

У фигурантов изъяли вещественные доказательства. Поджог релейного шкафа квалифицировали как диверсию (ч. 2 ст. 281 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В сентябре в Новосибирске трех парней поймали на диверсии в Советском районе. Двое из них оказались несовершеннолетними.

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