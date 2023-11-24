Рядом с трупом был пистолет: следователи возбудили дело спустя 5 лет после загадочной смерти сибиряка — его считали самоубийцей

Заведения дела добилась сестра погибшего: она несколько раз публично указывала на недоработки силовиков и подчеркивала, что её брат не мог покончить с собой.



— Неустановленное лицо произвёло два выстрела из пистолета, изготовленного самодельным способом, калибра 7 мм, причинив Собко Д.В. телесные повреждения, в результате чего наступила смерть последнего, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (копия документа имеется в распоряжении редакции).

