Рядом с трупом был пистолет: следователи возбудили дело спустя 5 лет после загадочной смерти сибиряка — его считали самоубийцей

9 ноября следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) 39-летнего строителя Дмитрия Собко, которого на протяжении пяти лет считали самоубийцей.
Заведения дела добилась сестра погибшего: она несколько раз публично указывала на недоработки силовиков и подчеркивала, что её брат не мог покончить с собой.
— Неустановленное лицо произвёло два выстрела из пистолета, изготовленного самодельным способом, калибра 7 мм, причинив Собко Д.В. телесные повреждения, в результате чего наступила смерть последнего, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела (копия документа имеется в распоряжении редакции).
Трагедия произошла 9 декабря 2018 года в Пашино. Тело Дмитрия Собко обнаружили в луже крови в его собственном доме. Рядом с трупом лежал переделанный строительный пистолет. На голове погибшего эксперты нашли следы двух огнестрельных ранений, но следователи посчитали, что Собко покончил с собой и отказались возбуждать дело об убийстве.
Сестра погибшего Анна Мистрюкова публично указывала на признаки расправы над братом: на пистолете не нашли каких-либо отпечатков пальцев, при этом специалисты допускали, что Собко выстрелил в себя дважды. Также эксперты обнаружили, что у погибшего были сломаны четыре ребра. Травмы, по их мнению, могли возникнуть в результате падения Собко на собственный локоть. Мистрюкова настаивала, что её брата избили, а потом застрелили.
В середине октября 2023 года женщина попала на приём к заместителю руководителя новосибирского управления Следственного комитета Антону Бадулину, который пообещал разобраться в ситуации. Через пару недель было возбуждено уголовное дело об убийстве.
— Основанием для возбуждения дела является объяснение Мистрюковой А.А., протоколы осмотра места происшествия, протоколы следственных действий, иные материалы проверки, содержащие достаточно данных, указывающих на наличие состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, — говорится в постановлении.
Анну Мистрюкову признали потерпевшей по делу.
Редакция НГС направила запрос в СУ СК по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине сентября стало известно, что московская проверка выявила нарушения в работе сразу 26 новосибирских следователей. В частности, к ответственности привлекли руководителя контрольно-следственного отдела Елена Сараеву и руководителя отдела криминалистики Олега Шемелова.