Охранники ночного клуба в Кузбассе подрались с посетителями: что об этом известно полиции

Полиция Кузбасса выяснила обстоятельства драки в ночном клубе Кемерова, во время которого гостям заведения в лицо распылили газовый баллончик.
По информации МВД, пострадавшие не обращались за помощью в медучреждения Кемерова и к полиции, а о происшествии силовики узнали из соцсетей.
— Полицейские выявили в одном из мессенджеров информацию о конфликте между посетителями и охранниками ночного клуба, расположенного на проспекте Ленина в городе Кемерове. При этом в дежурную часть кемеровской полиции сигналы о данном факте не поступали, в медицинские учреждения его участники не обращались, — говорится в релизе.
Впоследствии они выяснили, что охранники ночного клуба предлагали покинуть заведение двум молодым людям, которые «вели себя неподобающим образом». Когда те отказались и спровоцировали конфликт, один из сторожей применил газовый баллончик. После чего они вызвали на место происшествия бойцов нацгвардии.
— Прибывшим по сигналу сотрудникам Росгвардии посетители пояснили, что не имеют претензий, отказались от медицинской помощи и дачи объяснений. Данные граждане полицейскими также установлены и опрошены. Ими оказались
Также пресс-служба уточняет, что все участники конфликта являются местными жителями. По сведениям МВД, не нашлось подтверждения информации, которая распространялась в соцсетях, что в клубе охранники якобы уже использовали газовый баллончик, в результате чего пострадало большое количество посетителей.
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