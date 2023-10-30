Бывшего главного детского психиатра Сибири осудили за растрату 10 млн рублей на «мертвые души»

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего главного детского психиатра Сибири Валентины Макашевой. Ее признали виновной в растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).
— Приговором суда Макашевой В.А. было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
По версии следствия, в период с 2009 по 2020 гг. Макашева фиктивно трудоустроила в детский психдиспансер пять человек, которые, не исполняя обязанностей, тем не менее, исправно получали зарплату как сотрудники специализированного медучреждения. Правоохранители подсчитали, что таким образом госбюджету был нанесен ущерб в сумме более 9,7 миллиона рублей.
Макашеву задержали в мае 2021 года. Ее обвинили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Медика заключили под стражу, она провела в следственном изоляторе почти два месяца, после чего ее выпустили под подписку о невыезде.
На момент задержания Валентина Макашева являлась кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским психиатром Министерства здравоохранения НСО, главным внештатным детским специалистом-психиатром Минздрава России по СФО.
Известно, что в ходе предварительного расследования Макашева компенсировала ущерб государству на сумму 8,5 миллиона рублей.
В конце сентября стало известно, что директор искитимского ПАТП сам себе выписал премию в размере 1 млн рублей. Силовики завели на него уголовное дело.