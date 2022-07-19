Экс-главврача детского областного психдиспансера отдали под суд по делу о присвоении почти 10 млн рублей

В конце мая Центральный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания области Глеба Поповцева, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. На фигуранта уголовного дела наложили «запрет определенных действий».