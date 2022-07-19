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Экс-главврача детского областного психдиспансера отдали под суд по делу о присвоении почти 10 млн рублей

Большую часть суммы ущерба медик возместила

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Валентина Макашева компенсировала ущерб государству в размере 8,5 млн рублей

Валентина Макашева компенсировала ущерб государству в размере 8,5 млн рублей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного врача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера. Психиатра обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении 11 лет, с 2009 по 2020 год, пять 5 человек, фиктивно трудоустроенных в диспансере, незаконно получали зарплату как сотрудники специализированного медучреждения. Оформлением людей, уверены правоохранители, занималась непосредственно главврач диспансера.

— Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.

На стадии предварительного следствия обвиняемая возместила ущерб бюджету в сумме более 8,5 миллиона рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что на скамье подсудимых вскоре окажется бывшая главврач областного детского психоневрологического диспансера Валентина Макашева. О задержании медика стало известно 24 мая 2021 года. Спустя двое суток Центральный суд арестовал 61-летнюю Макашеву на 1 месяц и 26 суток, однако уже в конце июня женщину отпустили под подписку о невыезде.

На момент задержания Валентина Макашева являлась кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским психиатром Министерства здравоохранения НСО, главным внештатным детским специалистом-психиатром Минздрава России по СФО.

В конце мая Центральный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания области Глеба Поповцева, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. На фигуранта уголовного дела наложили «запрет определенных действий».

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