Экс-главврача детского областного психдиспансера отдали под суд по делу о присвоении почти 10 млн рублей
Большую часть суммы ущерба медик возместила
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего главного врача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера. Психиатра обвиняют в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, на протяжении 11 лет, с 2009 по 2020 год, пять 5 человек, фиктивно трудоустроенных в диспансере, незаконно получали зарплату как сотрудники специализированного медучреждения. Оформлением людей, уверены правоохранители, занималась непосредственно главврач диспансера.
— Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Новосибирской области, составила более 9,7 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.
На стадии предварительного следствия обвиняемая возместила ущерб бюджету в сумме более 8,5 миллиона рублей.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что на скамье подсудимых вскоре окажется бывшая главврач областного детского психоневрологического диспансера Валентина Макашева. О задержании медика стало известно 24 мая 2021 года. Спустя двое суток Центральный суд арестовал
На момент задержания Валентина Макашева являлась кандидатом медицинских наук, главным внештатным детским психиатром Министерства здравоохранения НСО, главным внештатным детским специалистом-психиатром Минздрава России по СФО.
В конце мая Центральный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания области Глеба Поповцева, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. На фигуранта уголовного дела наложили «запрет определенных действий».