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Главного детского психиатра Сибири освободили из-под стражи и отправили домой

61-летнюю Валентину Макашеву обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере

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Валентина Макашева провела в СИЗО около месяца

Валентина Макашева провела в СИЗО около месяца

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Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения.

— Обвиняемой заменили арест на подписку о невыезде еще в конце июня. Сейчас она находится дома, в Новосибирске, — подтвердил НГС источник.

26 мая Центральный районный суд избрал 61-летней Валентине Макашевой меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и двадцать шесть суток, то есть до 20 июля.

Главного детского психиатра Министерства здравоохранения РФ по СФО задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Валентину Макашеву подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Ранее в пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что ведомство готово оказать содействие следственным органам.

До этого уголовное дело возбудили на депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова. Он подозревается в мошенничестве с субсидиями. А позже Морозова лишили депутатского мандата.

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