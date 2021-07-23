Главного детского психиатра Сибири освободили из-под стражи и отправили домой

Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения.
— Обвиняемой заменили арест на подписку о невыезде еще в конце июня. Сейчас она находится дома, в Новосибирске, — подтвердил НГС источник.
26 мая Центральный районный суд избрал 61-летней Валентине Макашевой меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и двадцать шесть суток, то есть до 20 июля.
Главного детского психиатра Министерства здравоохранения РФ по СФО задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Валентину Макашеву подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
Ранее в пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту НГС сообщили, что ведомство готово оказать содействие следственным органам.
До этого уголовное дело возбудили на депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Морозова. Он подозревается в мошенничестве с субсидиями. А позже Морозова лишили депутатского мандата.