Главного детского психиатра Сибири освободили из-под стражи и отправили домой

Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения.



— Обвиняемой заменили арест на подписку о невыезде еще в конце июня. Сейчас она находится дома, в Новосибирске, — подтвердил НГС источник.



26 мая Центральный районный суд избрал 61-летней Валентине Макашевой меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и двадцать шесть суток, то есть до 20 июля.



Главного детского психиатра Министерства здравоохранения РФ по СФО задержали 24 мая прямо на рабочем месте. Валентину Макашеву подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

