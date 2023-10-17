Дело экс-заместителя прокурора Новосибирской области рассмотрит суд в Барнауле — в чем ее обвиняют

Стало известно, в каком городе будет рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Как сообщает ТАСС, материалы рассмотрит суд в Барнауле.
— Дело Кузьменок Любови Яковлевны рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула. Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев, — приводит агентство данные Восьмого кассационного суда.
На момент публикации новостного материала на сайте Ленинского районного суда Барнаула отсутствует карточка уголовного дела Любови Кузьменок.
О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно в феврале прошлого года. Ее обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Женщину объявили в международный розыск, а в июле задержали в Москве и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети появилось видео, на котором Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь.
В январе этого года ее этапировали из Москвы в Новосибирск.
В октябре суд в Новосибирске огласил приговор по делу омского адвоката Алексея Сурина, обвиняемого в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Ему назначили срок в колонии и лишили на несколько лет статуса адвоката.