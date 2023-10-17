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Дело экс-заместителя прокурора Новосибирской области рассмотрит суд в Барнауле — в чем ее обвиняют

О возбуждении уголовного дела стало известно в 2022 году

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Ее обвинили в получении взятки в особо крупном размере

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Стало известно, в каком городе будет рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Как сообщает ТАСС, материалы рассмотрит суд в Барнауле.

— Дело Кузьменок Любови Яковлевны рассмотрит Ленинский районный суд Барнаула. Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев, — приводит агентство данные Восьмого кассационного суда.

На момент публикации новостного материала на сайте Ленинского районного суда Барнаула отсутствует карточка уголовного дела Любови Кузьменок.

О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно в феврале прошлого года. Ее обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Женщину объявили в международный розыск, а в июле задержали в Москве и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети появилось видео, на котором Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь.

В январе этого года ее этапировали из Москвы в Новосибирск.

В октябре суд в Новосибирске огласил приговор по делу омского адвоката Алексея Сурина, обвиняемого в посредничестве при даче взятки в особо крупном размере. Ему назначили срок в колонии и лишили на несколько лет статуса адвоката.

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