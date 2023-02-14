Бывшему заместителю прокурора Новосибирской области продлили срок ареста

Бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок продлили срок содержание под стражей. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
— Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 13 февраля 2023 продлен срок содержания под стражей до 14 мая 2023 года в отношении Кузьменок Л. Я., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сообщает Управление Судебного департамента Новосибирской области.
Постановление не вступило в законную силу.
О том, что в отношении Любови Кузьменок возбуждено уголовное дело, стало известно 14 февраля прошлого года. Через 10 дней ее заочно обвинили во взятке, а затем объявили в международный розыск. Женщину задержали в Москве 4 июля и поместили в СИЗО. В том же месяце в сети опубликовали видео, на котором Любовь Кузьменок говорит о том, что не знала о розыске и проходила лечение в Республике Беларусь. В январе 2023 года экс-прокурора этапировали из Москвы в Новосибирск.
Ранее в Новосибирске отправили под стражу главу МКУ «Кировское» Юрия Гринчука. Его получают за получение взятки за «незаконное бездействие».