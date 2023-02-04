freedom
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 2/10
usd 70.38
eur 76.73
Тема дняСнимок необычного седого дятла
Все новости
Все новости

В Новосибирске отправили под стражу директора МКУ «Кировское» Юрия Гринчука

Его подозревают в получении взятки

900

Судья удовлетворил ходатайство следователя

Поделиться

3 февраля Кировский районный суд заключил под стражу директора МКУ «Кировское» Юрия Гринчука. Информацию об этом опубликовали на сайте суда.

По данным следствия, Юрий Гринчук обвиняется по статье ч. 3 ст. 290 УК «Получении должностным лицом взятки за незаконное бездействие».

— В судебном заседании следователь поддержал ходатайство, прокурор просил его удовлетворить, защитник указывал на отсутствие оснований для заключения обвиняемого под стражу, указывал на возможность избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, — говорится на сайте суда.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения Юрию Гринчуку в виде заключения под стражу до 30 марта 2023 года.

МКУ «Кировское» открыто в 2013 году постановлением мэрии Новосибирска. Создано для реализации полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории и содержанию улично-дорожной сети Кировского района. Финансируется из бюджета Новосибирска. Об этом говорится на сайте МКУ.

Ранее новосибирские следователи возбудили в отношении главы Чановского района Виктора Губера уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность».

По теме

Кировский районный судНовосибирскВзяткаСуд
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter