«Ну да, знал я этого мальчика»: разговор с вагнеровцем, которого посадили за убийство ребенка и помиловали после СВО

— Боже мой, мы это всё проплакали. Его вся деревня искала. Вся ребятня. И этот самый Ваня его искал, — рассказывает Роза Ивановна. — А когда хоронили, тоже вся деревня собралась на площадке около магазина. Гроб был закрытый, потому что он Кирюху измолотил до такой степени, что там тело пришлось обматывать как мумию.

Когда Иван досрочно освободился и вернулся в родную деревню, молва об этом быстро разошлась среди людей.

— Кто вот это позволил, скажите? — возмущается Роза Ивановна. — Это ужасно. Вот вы говорите, что он сам ребенок был, в 16 лет такое сотворил. Но я считаю, что никакой он не ребенок. Он убийца. Он убил этого малыша ни за что ни про что. За слово убил.