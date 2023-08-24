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Сибиряк причинил тяжкий вред здоровью в ДТП — его заставили платить 200 тысяч за моральный вред

Половину суммы житель Новосибирской области передал пострадавшему лично

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У должника списали часть долга со счетов

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В Купинском районе Новосибирской области с 56-летнего жителя села взыскали 200 тысяч рублей за моральный вред.

Мужчину осудили по статье 264 УК РФ, то есть он нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сельчанина осудили по части 2, то есть виновный в этот момент или был пьян, или оставил место ДТП, или не имел водительские права.

Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства через Госуслуги. После этого пристав-исполнитель вынесла ряд ограничений и запретов. Она запретила регистрационные действия в отношении автомобилей должника: Honda CR-V, Toyota Corolla.

— Судебный пристав-исполнитель удержала с банковских счетов гражданина около 80 тысяч рублей. Гражданин пришел на прием в отделение, чтобы предоставить расписку о том, что самостоятельно выплатил 100 тысяч рублей взыскателю, — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчина попросил пересчитать основной долг и на следующий день вернул все оставшиеся деньги. На взыскания 200 тысяч рублей в пользу физического лица и 14 тысяч рублей исполнительного сбора в пользу бюджета ушел месяц.

Машину новосибирца арестовали у суда, куда он приехал на заседание по обвинению в ложном доносе. Судебные приставы погрузили его Toyota Camry на эвакуатор и отвезли бывшей жене.

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ПриставыДТПМоральный вредНовосибирская область
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