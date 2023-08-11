Оштрафовать и простить: замглавы новосибирского Минсельхоза выдала мужу 300 тысяч из бюджета и осталась не судима

Центральный суд Новосибирска за одно заседание рассмотрел дело бывшего замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой. Ее обвиняли в превышении должностных полномочий (
Заседание прошло в закрытом порядке: обвинение для экс-замминистра зачитали без присутствия СМИ. Корреспондента НГС пустили в зал только на оглашение вводной и резолютивной частей решения.
— Прекратить уголовное дело в отношении Невзоровой Светланы Анатольевны и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — постановила судья Наталья Латыпова.
Она также подчеркнула, что до оплаты судебного штрафа сохранится арест на квартиру Невзоровой. Штраф бывшая чиновница должна оплатить в течение двух месяцев.
По данным источника НГС в силовых структурах, Светлану Невзорову судили за хищение бюджетных денег, которые должны были пойти на развитие сельхозпроизводителей Новосибирской области по госпрограмме. В частности, замминистра выделяла субсидии компаниям, аффилированным с ее бывшим мужем.
— Невзорова расторгла брак перед трудоустройством на должность замминистра. Возможно, фиктивно, — уточнил собеседник.
В апреле 2023 года на чиновницу завели уголовное дело. Ее обвинили в том, что она из бюджета возместила бывшему мужу часть затрат на реализацию зерновых культур в сумме более 327 тысяч рублей. В июне Светлану Невзорову сняли с должности замминистра сельского хозяйства. Известно, что экс-чиновница полностью возместила ущерб и сотрудничала со следствием.
На неделе стало известно, что в Куйбышеве исчезли 30 миллионов рублей, которые предназначались местным фермерам от Минсельхоза. По версии силовиков, деньги похитил предприниматель, который получил субсидию по поддельным документам.