На замминистра сельского хозяйства НСО возбудили уголовное дело из-за субсидий аграриям

На замминистра сельского хозяйства НСО Светлану Невзорову возбудили уголовное дело. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело расследует новосибирский СК, оно возбуждено по
По данным источника, речь идет о превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. И касается поддержки аграриев по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области».
Корреспондент НГС дозвонилась до министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, но он не смог поговорить с журналистом.
Редакция НГС отправила в министерство официальный запрос, а также обратилась за комментарием в СК.
Два года назад было возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по