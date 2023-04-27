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На замминистра сельского хозяйства НСО возбудили уголовное дело из-за субсидий аграриям

Светлану Невзорову подозревают в превышении должностных полномочий

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Дело касается распределения помощи аграриям

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На замминистра сельского хозяйства НСО Светлану Невзорову возбудили уголовное дело. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело расследует новосибирский СК, оно возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По данным источника, речь идет о превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. И касается поддержки аграриев по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области».

Корреспондент НГС дозвонилась до министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, но он не смог поговорить с журналистом.

Редакция НГС отправила в министерство официальный запрос, а также обратилась за комментарием в СК.

Два года назад было возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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Превышение должностных полномочийУголовное делоАграрииМинсельхоз НСО
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