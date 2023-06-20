Замглаву Минсельхоза Новосибирской области уволили после возбуждения уголовного дела

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили с работы после возбуждения в отношении нее уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.

