Замглаву Минсельхоза Новосибирской области уволили после возбуждения уголовного дела

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлану Невзорову уволили с работы после возбуждения в отношении нее уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Павел Илык.
— Корыстного умысла у нее не было установлено. Если нет корыстного умысла, это не коррупционное, а обычное должностное преступление. Я знаю, что дело расследуется, Невзорова уволена приказом 16 мая, — пояснил начальник отдела.
Уголовное дело расследует новосибирский СК, оно возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По данным источника, речь идет о превышении должностных полномочий при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. И касается поддержки аграриев по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области».
Ранее было возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).