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«Документ о возбуждении не поступал»: Минсельхоз НСО — о следствии по делу замминистра

Светлана Невзорова продолжает работать на своей должности

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Светлану Невзорову подозревают в превышении должностных полномочий

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Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова продолжает работать на своей должности после возбуждения на нее уголовного дела.

В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области по уголовному делу посоветовали обратиться за комментариями в Следственный комитет, но на часть вопросов всё же ответили:

— В министерство документ о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области не поступал. Невзорова С. А. от исполнения обязанностей не отстранялась.

По данным источника НГС, дело расследует новосибирский СК. Оно возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», и речь идет о распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. И касается поддержки аграриев по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Новосибирской области».

В СУ СК РФ по Новосибирской области ранее отказывались от комментариев по ситуации.

Два года назад было возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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