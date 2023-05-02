«Документ о возбуждении не поступал»: Минсельхоз НСО — о следствии по делу замминистра

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова продолжает работать на своей должности после возбуждения на нее уголовного дела.
В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области по уголовному делу посоветовали обратиться за комментариями в Следственный комитет, но на часть вопросов всё же ответили:
— В министерство документ о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области не поступал. Невзорова
По данным источника НГС, дело расследует новосибирский СК. Оно возбуждено по
В СУ СК РФ по Новосибирской области ранее отказывались от комментариев по ситуации.
Два года назад было возбуждено уголовное дело против заместителя министра транспорта Сергея Ставицкого по