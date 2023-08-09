В Куйбышеве пропали 30 млн рублей, перечисленные из Минсельхоза для фермеров, — ФСБ задержала местного коммерсанта

Силовики предъявили обвинение 42-летнему бизнесмену. По версии следствия, в 2019 году он подготовил для знакомой фермерши пакет документов на получение субсидии по областной госпрограмме, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства. При этом один из документов оказался фальшивым: справка о том, что у предпринимательницы есть собственные средства на ведение бизнеса.

