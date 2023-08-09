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В Куйбышеве пропали 30 млн рублей, перечисленные из Минсельхоза для фермеров, — ФСБ задержала местного коммерсанта

Силовики обвинили в мошенничестве и отмывании денег местного предпринимателя

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На этом месте сегодня должна быть ферма, но деньги из областного бюджета на ее развитие не дошли

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Следователи ГУ МВД по Новосибирской области по материалам УФСБ по региону возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании 30 млн рублей при получении гранта на развитие фермерского хозяйства в Куйбышеве. Под стражу отправлен местный предприниматель, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Силовики предъявили обвинение 42-летнему бизнесмену. По версии следствия, в 2019 году он подготовил для знакомой фермерши пакет документов на получение субсидии по областной госпрограмме, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства. При этом один из документов оказался фальшивым: справка о том, что у предпринимательницы есть собственные средства на ведение бизнеса.

— После получения гранта в 30 млн рублей предприниматель вновь обманул владелицу фермы. Он попросил ее заключить договоры на выполнение работ с подконтрольными ему организациями и оплатить их с расчетного счета, на который была зачислена субсидия. Никакие работы никто выполнять не собирался, — сообщил собеседник.

Следователи обвинили мужчину в том, что он отчитался перед Минсельхозом об освоении средств по поддельным документам, а деньги вывел со счетов: 12 миллионов рублей он перечислил «по фиктивным основаниям» на счет подконтрольного ИП, тем самым «введя их в легальный оборот», остальные потратил.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и по части 4 статьи 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств».

В апреле силовики возбудили уголовное дело на замминистра сельского хозяйства Новосибирской области. Ее обвинили в превышении должностных полномочий при распределении субсидий аграриям.

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