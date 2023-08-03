freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 6/10
usd 92.84
eur 101.93
Тема дняНовосибирец взял в заложники семью
Все новости
Все новости

9-летний мальчик провалился в коллектор под Новосибирском — дело взял на контроль Бастрыкин

Трагедия произошла в поселке Кудряшовский 1 августа

525

После произошедшего следователи возбудили уголовное дело

Поделиться

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, которое возбудили после гибели 9-летнего мальчика под Новосибирском. Ребенок провалился в коллектор 1 августа в поселке Кудряшовский.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в телеграм-канале пресс-службы СК РФ.

По данным ведомства, 9-летний мальчик свободно прошел на территорию, где велись работы по монтированию центральной системы водоотведения. В сообщении указано, что несовершеннолетний провалился через проделанное рабочими отверстие в воду, в результате чего скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла 1 августа около 16:00. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Предполагаемого виновника смерти ребенка задержали.

Как сообщила НГС местная жительница, труба коллектора была вскрыта и прикрыта куском пенопласта. Несовершеннолетний прыгнул на материал и провалился, его пытался спасти друг. НГС побывал на месте происшествия. Всё, что известно о трагедии, — в материале.

По теме

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter