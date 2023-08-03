Предполагаемого виновника смерти ребенка в коллекторе задержали — это подрядчик строительства амбулатории

Предполагаемого виновника смерти 9-летнего ребенка в дачном поселке Кудряшовский задержали сегодня, 3 августа, в Новосибирске. Об этом НГС рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ.
По данным источника НГС, задержан заместитель директора компании ООО «Корона», которая строит амбулаторию в Кудряшовском — коллектор был раскопан, потому что практически готовое к эксплуатации здание как раз подключали к отоплению и водоотведению.
1 августа около 16 часов дети играли на неогороженном опасном объекте, 9-летний мальчик встал на прикрывающий открытое технологическое отверстие лист утеплителя и провалился в коллектор. Спасти ребенка не удалось.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение техники безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовный кодекс предусматривает за это преступление до 5 лет лишения свободы.
По данным сервиса «Контур.Фокус», единственный учредитель, он же директор ООО «Корона», — Евгений Колчев. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. В частности, по данным сайта компании, именно «Корона» построила амбулатории в поселке Тулинском и на станции Мочище. Выручка компании на конец 2022 года составила 377 миллионов рублей, чистая прибыль — 15,4 миллиона рублей. С декабря 2011 года, когда ООО «Корона» было зарегистрировано, оно заключило госконтракты на 1,1 миллиарда рублей.
Ранее НГС писал о том, кого винят в смерти мальчика жители Кудряшовского. Они солидарны со следователями.