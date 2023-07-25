Новосибирец совершил насилие над школьницей в Санкт-Петербурге: перед этим он якобы опоил ее мать

Вечером под Атаманским мостом на набережной Обводного канала незнакомый молодой человек дал ей выпить какую-то жидкость из бутылки. После этого она отключилась. Затем парень познакомился с ее 13-летней дочерью на Лиговском проспекте, пошел с ней гулять и совершил насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали в понедельник, 24 июля, на Загородном проспекте. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе и ждет избрания меры пресечения.

