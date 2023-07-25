Новосибирец совершил насилие над школьницей в Санкт-Петербурге: перед этим он якобы опоил ее мать

В Санкт-Петербурге новосибирский тракторист совершил насилие над школьницей. Об этом сообщили собственные анонимные источники НГС.
— За совершение преступления задержан тракторист, житель Новосибирской области 1995 года рождения, — сообщил собеседник.
Как сообщает «Фонтанка», мужчину задержали по подозрению в надругательстве над школьницей. Уголовное дело возбудили после заявления матери пострадавшей. Она рассказала странную историю
Вечером под Атаманским мостом на набережной Обводного канала незнакомый молодой человек дал ей выпить какую-то жидкость из бутылки. После этого она отключилась. Затем парень познакомился с ее 13-летней дочерью на Лиговском проспекте, пошел с ней гулять и совершил насильственные действия сексуального характера.
Мужчину задержали в понедельник, 24 июля, на Загородном проспекте. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе и ждет избрания меры пресечения.
Ранее НГС писал о том, как взрослые делают детей легкой добычей для преступников. Эксперты рассказали, чему важно научить детей для их безопасности.